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Spor Premier Lig'de Arsenal'dan üst üste ikinci galibiyet
Spor

Premier Lig'de Arsenal'dan üst üste ikinci galibiyet

Yeniakit Publisher
2020-12-29 23:05:31 -
Premier Lig'de Arsenal'dan üst üste ikinci galibiyet

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 1-0 mağlup ederek haftalar sonra 2'de 2 yaptı.

Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, Amex Stadı'nda Brighton'a konuk oldu.

Londra temsilcisi, Fransız forveti Alexandre Lacazette'in oyuna girdikten 21 saniye sonra 66. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçen hafta Chelsea'yi yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Arsenal, eylül ayından bu yana ilk kez ligde üst üste maç kazandı.

Başkent ekibi puanını 20'ye yükseltirken, 7 maçtır galip gelemeyen Brighton 13 puanda kaldı.


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