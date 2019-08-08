Premier Lig’de 2019-2020 sezonunda perde açılıyor

Premier Lig’de 2019-2020 sezonu yarın oynanacak Liverpool-Norwich City maçı ile başlayacak.

Geçtiğimiz sezon Manchester City’nin Liverpool’u geçerek şampiyonluğa uzandığı Premier Lig’de 2019-2020 sezonunun perdesi yarın açılacak. Sezonun açılış maçında Liverpool, yarın TSİ 22.00’de Anfield Road’da Norwich City ile mücadele edecek. Açılış haftasının önemli maçlarından biri de Old Trafford’da yaşanacak ve Manchester United ile Chelsea kozlarını paylaşacak.

İngiltere’nin en üst seviye ligi 1992 yılında Premier Lig adını aldı. Yeni adıyla düzenlenen ligde ilk sezonun şampiyonu Manchester United oldu. En fazla şampiyonluğu Manchester United’ın elinde bulunuyor. Manchester ekibinin 13 şampiyonluğu bulunurken, Chelsea 5, Manchester City 4, Arsenal 3, Blackburn Rovers ve Leicester City de 1’er kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Manchester United’ın efsane ismi Sir Alex Ferguson, Premier Lig’de en uzun teknik direktörlük yapan isim. Ferguson 21 yıl aralıksız olarak Manchester’ı çalıştırdı ve 2012-2013 sezonunda emekli oldu.

Ligde en fazla maça ise İngiliz futbolcu Gareth Barry çıktı. Barry toplam 653 Premier Lig müsabakasında görev aldı. Ligin en golcü ismi ise 2006 yılında kariyerini Newcastle’da sonlandıran Alan Shearer. İngiliz golcü attığı 260 golle Premier Lig’de en fazla rakip fileleri havalandıran futbolcu konumunda bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Cardiff City, Fulham ve Huddersfield küme düşmüştü. Bu takımların yerine Norwich City, Sheffield United ve Aston Villa Premier Lig’e yükseldi.

İngiltere Premier Lig’de iki tane de Türk futbolcu yer alıyor. Everton’da Cenk Tosun, Leicester City’de ise Çağlar Söyüncü mücadele ediyor.