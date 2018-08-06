Premier Lig yıldızından Süper Lig ekibine sürpriz ziyaret
İngiltere Premier Lig devi Chelse'de forma giyen yıldız futbolcu N'Golo Kante, Kemerburgaz Tesisleri'nde Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti.06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:39
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante, Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa Milli Futbol Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Kante'nin, Kemerburgaz Tesisleri'nde Kasımpaşalı futbolcular ve yöneticilerle bir araya geldiği ifade edildi.
Yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kante'nin lacivert-beyazlı futbolcularla sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.
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