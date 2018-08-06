Premier Lig yıldızından Süper Lig ekibine sürpriz ziyaret

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante, Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa Milli Futbol Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Kante'nin, Kemerburgaz Tesisleri'nde Kasımpaşalı futbolcular ve yöneticilerle bir araya geldiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kante'nin lacivert-beyazlı futbolcularla sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.