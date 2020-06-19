Premier Lig maçları Tivibu’da

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, yeniden başlayan İngiltere Premier Lig heyecanını evlere taşıyor. Dünyanın en iyi liginden yedi karşılaşma, bu hafta sonu, Tivibu 74. Kanal'da ekranlara gelecek. Cumartesi günü 14:30'da Watford-Leicester City maçıyla başlayacak heyecan, Brighton-Arsenal (17.00), West Ham-Wolverhampton (19.30) ve Bournemouth-Crystal Palace (21.45) mücadelesiyle devam edecek.

Pazar günü ise Newcastle United-Sheffield United (16.00) ve Aston Villa-Chelsea (18.15) maçlarının ardından hafta sonu, Merseyside derbisi ile sona erecek. İngiltere Premier Ligi'nin lideri Liverpool, saat 21.00'de ezeli rakibi Everton'la deplasmanda mücadele edecek.

Sporun her dalı Tivibu'da

Tivibu kullanıcılarına, Premier League, NBA, MotoGP, Formula 1, ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçları dahil olmak üzere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına dolu dolu spor keyfi yaşatıyor.