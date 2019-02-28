Premier Lig maçlarında son dakika son durum ne? Arsenal - Bournemouth, Southampton - Fulham, Chelsea - Tottenham, Crystal Palace - Manchester United maç saati kaçta? Premier Lig'de hafta içi mesaisi bugün oynanacak altı maçla devam ediyor. Ligin altı büyüğü de bu gece sahneye çıkacak. İşte Premier Lig maç saatleri puan durumu premier lig fikstür…

Arsenal - Bournemouth maçı saat 22:45'te oynanacak. Arsenal - Bournemouth maçı muhtemel 11'ler

Arsenal: Leno, Niles, Mustafi, Koscielny, Kolasinac, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey, Aubameyang, Lacazette.

Bournemouth: Boruc, Clyne, Mepham, Ake, Smith, Ibe, Gosling, Surman, Fraser, King, Solanke.

Evinde oynadığı son 13 maçı kaybetmeyen Arsenal, ligde deplasmanda 8 maçtır mağlup olan Bournemouth'u farklı şekilde mağlup edecektir.

22:45 | Southampton - Fulham

Muhtemel 11'ler

Southampton: McCarthy, Bednarek, Stephens, Vestergaard, Valery, Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Bertrand, Armstorng, Redmond.

Fulham: Rico, Odoi, Nordtveit, Marchand, Bryan, Cairney, Seri, Chambers, Sessegnon, Babel, Mitrovic.

Premier Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren iki takımın mücadelesi ilgi çekici olacak. Southampton, güvenli bölgeden bir puan uzakta. Fulham'ın işi ise daha zor. Onlar güvenli bölgeden 8 puan uzakta bulunuyor ve acilen seri galibiyetler eihtiyaçları var.

23:00 | Chelsea - Tottenham

Muhtemel 11'ler

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Higuain, Hazard.

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Trippier, Sissoko, Winks, Davies, Eriksen, Kane, Son.

23:00 | Crystal Palace - Manchester United

Muhtemel 11'ler

Crystal Palace: Guaita, Ward, Tomkins, Dann, Aanholt, McArthur, Milivojevic, Schlupp, Townsend, Batshuayi, Zaha.

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Pogba, Tominay, Fred, Pereira, Alexis, Lukaku.

Crystal Palace son haftalarda yakaladığı formla küme düşme hattıyla arasını açmayı başardı. Ayrıca keyif veren bir futbol oynuyorlar. Ole yönetiminde şaha kalkan Manchester United karşısında işleri elbette kolay olmayacak.

23:00 | Liverpool - Watford

Muhtemel 11'ler

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Keita, Shaqiri, Salah, Mane.

Watford: Foster, Janmaat, Mariappa, Carhcart, Masina, Doucoure, Capou, pereyra, Sema, Deeney, Deulofeu.

Watford ligin deplasmanda en çok puan toplayan altıncı takımı konumunda. Çok etkili bir kontra atak futbolu oynadıklarını söyleyebiliriz. Liverpool ise son dönemde set oyunu oynamakta zorlanıyor.

23:00 | Manchester City - West Ham United

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Zinchenko, Bruyne, Danilo, Silva, Mahrez, Agüero, Sane.

West Ham United: Fabianski, Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell, Rice, Noble, Antonio, Snodgrass, Anderson, Arnautovic.

Burnley-Tottenham maçında Tottenham menajeri Mauricio Pochettino hakemin üzerine yürüyünce kısa süreli arbede yaşandı. Burnley Tottenham maçı son dakika gelişmeleri Premier Lig’de şampiyonluk yarışı veren Tottenham, deplasmanda Burnley’e 2-1 yenilerek liderlik yarısında büyük bir yara aldı. 4 maçlık galibiyet serisi sonlanan Tottenham, 60 puanla 3. Sırada kalırken, Burnley ise 30 puanla 13. Sıraya çıkmayı başardı.

Burnley'nin Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçın bitiminde ilginç anlar yaşandı. Hakemin üzerine yürüyen Tottenham menajeri Mauricio Pochettino, Mike Dean ile gergin bir bir diyaloğa girdi. Arjantinli teknik adam, yardımcıları ve oyuncuları tarafından zor da olsa sakinleştirildi.

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