Premier Lig ekibinden Cengiz Ünder'e rekor teklif! 50 milyon Euro...

Cengiz Ünder için gelecek olan transfer tekliflerin açık olduğu belirtilen Roma teklifleri dinlemeye başladı. 21 yaşındaki milli oyuncumuz için en ciddi kulübün Arsenal olduğu iddia edildi. Premier Lig ekibi Cengiz için 50 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Gelecek yaz transfer döneminde yapacağı hamlelere hazırlanan Roma, Cengiz dışında Dzeko ve Manolas'a da gelecek olan tekliflere açık.

Cengiz için Bayern Münih'in de bir teklifte bulunacağı iddia edildi.