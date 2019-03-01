Premier Lig ekibinden Cengiz Ünder'e rekor teklif! 50 milyon Euro...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da top koşturan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i transfer etmek için kesenin ağzını açtı.01 Mart 2019 Cuma 03:10
Cengiz Ünder için gelecek olan transfer tekliflerin açık olduğu belirtilen Roma teklifleri dinlemeye başladı. 21 yaşındaki milli oyuncumuz için en ciddi kulübün Arsenal olduğu iddia edildi. Premier Lig ekibi Cengiz için 50 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Gelecek yaz transfer döneminde yapacağı hamlelere hazırlanan Roma, Cengiz dışında Dzeko ve Manolas'a da gelecek olan tekliflere açık.
Cengiz için Bayern Münih'in de bir teklifte bulunacağı iddia edildi.
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