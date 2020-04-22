Premier Lig ekibi Watford, futbolcu maaşlarını erteledi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig kulübü Watford, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında erteleme yapıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Watford, ücret ertelemesi konusunda oyuncularla anlaşmaya varmıştır." denildi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Scott Duxbury, oyunculara teşekkür ederek, "Kulübün iyiliği için böyle bir kararı almakta tereddüt etmediler, onlarla gurur duyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton ve Sheffield United maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.

