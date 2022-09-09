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Spor Premier Lig bu hafta maç yok mu? İngiltere Premier Lig'de bu hafta maç oynanacak mı?
Spor

Premier Lig bu hafta maç yok mu? İngiltere Premier Lig'de bu hafta maç oynanacak mı?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Bu sebeple Premier Lig'de bu hafta maç oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Peki, Premier Lig maçları ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2022-09-09 21:13:00 -
Premier Lig bu hafta maç yok mu? İngiltere Premier Lig'de bu hafta maç oynanacak mı?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül 2022’de 96 yaşında hayatını kaybetti. Peki, İngiltere Premier Lig’de maçlar ne zaman oynanacak?

Premier Lig bu hafta maç yok mu? İngiltere Premier Lig'de bu hafta maç oynanacak mı?

İngiliz Futbol Federasyonu (FA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kraliçenin vefatının ardından İngiliz futbolu, 9-11 Eylül tarihlerinde tüm maçları erteleme noktasında birleşti." ifadelerine yer verdi.

İngiltere Premier Ligi ve İngiltere Futbol Ligi (EFL), bu hafta sonu oynanacak maçlarını ertelediklerini doğruladı.

Ayrıca, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

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