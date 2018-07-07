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Prematüre bebekleri beslerken...

Vaktinden önce doğup gelişimini tam olarak tamamlayamayan bebeklere prematüre denir ve bu bebekler daha dikkatli bir bakım gerektirir.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:52
Prematüre bebekleri beslerken...

Vaktinden önce doğup gelişimini tamamlayamayan prematüre bebeklerde beslenme yetersizliği sık görülür.

Böyle bir problemle karşılaşmamak için bebeğinizi beslerken başını 45 derecelik açı ile tutmalı, mamanın sıcaklığına dikkat etmeli, mama ölçüsü için doktora danılmaşı ve beslenme süresini yarım saatten fazla tutmamalısınız. Çünkü beslenme süresi uzarsa öğün sayısı azalır bu da zayıflamasına sebep olur.

Ayrıca prematüre bebeklerin çenesi tam olarak gelişmemiştir. Bu yüzden emerken çabucak yorulabilirler. Böyle bir durum yaşamamak için biberonu tutarken çeneden desteklemelisiniz.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:52
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