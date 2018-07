Pre- diyabet nedir?

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim DalıEndokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim DalıProf. Dr. Zeynep Oşar Siva gizli şeker hastalığı hakkında şu bilgileri verdi:

Tip 2 diyabete giden yol kısa değil, uzun bir yoldur. Hiperglisemi yani şeker yüksekliği aniden ortaya çıkmaz. Tip 2 diyabetli olan kişilerde şekerin yavaş yavaş ve uzun yıllar içerisinde diyabetli olarak tanımlayacağımız sınıra yükseldiğini görürüz.

Pre-diyabet, diyabet tanısı henüz konmamış ama kan şekerinin yükselmeye başladığı kişiler için kullanılan bir tanımdır. Açlık kan şekeri normal değer olan 100 mg’dl’nin üstündedir veya yükleme testi yapıldığında 2. saat şeker değeri normal değer olan 140 mg/dl üzerindedir ama kişilerde diyabet tanısı koyabilecek kadar yüksek bir şeker değeri bulunmamaktadır. Bu kişilerde ilerde diyabet olma riski son derece yüksektir.

Pre-diyabet olarak tanımladığımız bozulmuş açlık glukozu olan veya yükleme testi bozuk bulunan kişilerde mutlaka zayıflama, düzenli fiziksel aktivitenin artırılması, kilo kaybının sağlıklı bir yaşam tarzı ile devam ettirilmesi ve bazı ilaçlar olayın diyabete dönüşmesini engelleyebilecektir. Pre-diyabetli kişilerde kan damar hastalıkların daha sık olduğunu biliyor ve bu yüzden de bu kişilerin erken tanısına son derece önem veriyoruz.

Pre-diyabetli olan yani diyabet riski taşıyan kişilerin bir kısmında yemekten 1-2 saat sonra ortaya çıkan reaktif hipoglisemi belirtileri bize bir uyarı verebilir. Özellikle karbonhidrattan zengin bir yemeğin ardından vücudun fazla insülin salgılaması ve şekerin normalin alt sınırına düşmesi bu kişilerde yemeği takip eden saatler içinde halsizlik, yorgunluk, uyku hali gibi belirtilere yol açabilir. Reaktif hipogliseminin diyabet riski taşıyan pre-diyabetik kişilerde bir diyabet habercisi olduğunu unutmamalıyız.

Her pre-diyabetli diyabete dönüşmez. Pre-diyabetin diyabete dönüşmesini önlemek için hiç kuşkusuz alabileceğimiz bazı önlemler vardır. Pre-diyabetlilerin fazla kilolarının %15’ini vermeleri, her gün 30 dakika egzersiz yapmaları ve hatta koruyucu önlem olarak bazı ilaçlarla hayatlarını devam ettirmeleri diyabet dönüşümünü yaklaşık her 2 hastadan 1’inde önleyebilmektedir.