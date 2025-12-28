Umut yürüyüşü! Nesli tehlike altındaydı denizle buluştular

Bu yıl Antalya kumsallarındaki koruma ve izleme çalışmaları neticesinde yuva ve yavru sayıları şöyle: Serik ilçesine bağlı Belek yuvalama kumsalında 3 bin 150 yuva oluşurken, bu yuvalardan da 141 bin 750 yavru çıkışı tespit edildi. Manavgat ilçesi Side-Kızılot yuvalama kumsalında 2 bin 815 yuvadan 136 bin 906 yavru denişe ulaştırıldı. Kumluca ilçesi yuvalama kumsalından 1070 yuvadan 44 bin 676 yavru çıkışı oldu. Alanya ilçesi Demirtaş yuvalama kumsalında 375 yuvadan 30 bin yavru çıkışı yaşandı. Gazipaşa yuvalama kumsalında 299 yuvadan 26 bin 400 yavru denize gitti. Kaş ilçesi Patara yuvalama kumsalından 756 yuvadan 20 bin yavru denizle buluştu. Kemer ilçesi Çıralı-Olimpos yuvalama kumsalından 124 yuvadan 8 bin 783 yavru denize ulaştı. Demre ilçesi Kale yuvalama kumsalında 171 yuva oluşurken, 6 bin 101 yavru çıkışı oldu. Tekirova'da kayda değer yuva sayısı ulaşmadığı bildirilirken, diğer taraftan resmi olarak yuvalama kumsalı olmayan Lara-Kundu kumsalında ise 400 civarında bu sene yuva belirlendi ve 15 bine yakın yavru denişe ulaştı. Toplamda 9 bin 160 adet yuva oluşurken, 429 bin 616 yavru kaplumbağa Akdeniz'e ulaştı.