Umut yürüyüşü! Nesli tehlike altındaydı denizle buluştular

Türkiye'de genelgeyle tespit edilmiş 22 yumurtlama kumsalından 9'u Antalya sınırları içerisinde yer alıyor. Türkiye'de en fazla deniz kaplumbağası yumurtlama kumsalı ve en uzun yumurtlama kumsalı Antalya Belek'te (29,3 kilometre) bulunuyor. Antalya dışındaki 11 yumurtlama kumsalının (Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Anamur, Göksu, Alata, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık, Samandağ) toplam sahil bandı uzunluğu 110,8 kilometreyken, Antalya sınırları içerisindeki 9 yumurtlama kumsalının (Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa) toplam uzunluğu 103,4 kilometre. Bilimsel araştırmalara göre, 100 milyon yıldan daha uzun süredir denizlerde ve okyanuslarda yaşam mücadelesi veren deniz kaplumbağalarına ait bulunan ilk fosil 150 milyon yıl öncesine dayanıyor. Deniz ve kıyı ekosistemleri açısından vazgeçilmez öneme sahip deniz kaplumbağaları, başlıca besin kaynakları olan deniz çayırları ve denizanalarının popülasyonunun dengesini koruyarak aşırı çoğalmalarını önlüyor. Ancak son 200 yıldır süregelen insan faaliyetleri deniz kaplumbağası türlerinin varlığı için en büyük tehdidi oluşturuyor.