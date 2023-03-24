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Yemek Tarifleri Pratik güllaç tarifi | Şipşak güllaç nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Pratik güllaç tarifi | Şipşak güllaç nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2023-03-24 05:53:00 -
Pratik güllaç tarifi | Şipşak güllaç nasıl yapılır?

Ramazan denildiğinde akla ilk gelen tatlı hiç şüphesiz güllaç oluyor. Pek çok kişi ise bu geleneksel lezzetin nasıl hazırlanacağını merak ediyor. İşte, hem kolay hem leziz o tarif:

Ramazan ayında iftarın hemen ardından tatlılar sofralara gelir. 11 ayın sultanı ramazan ayında en çok tercih edilen tatlı ise güllaç oluyor. İşte, denenmiş tam ölçülü güllaç tarifi:

Malzemeler:

  • 4 yaprak güllaç
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker 
  • 1 paket vanilya
  • File badem
  • Çilek

Kupta nefis güllaç nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine 1 litre süt ve bir paket vanilyayı ekleyin.

Süt ılınınca şekeri tencereye ilave edin. Bu aşamada sütü karıştırın ve şekerin erimesine yardım edin.
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Şeker eridikten sonra sütün ısısını kontrol edin. Aynı yoğurt mayalar gibi süte serçe parmağınızı daldırın ve 10'a kadar sayın. Şayet parmağınız ısıya dayanıyorsa; süt güzel ısınmıştır.

Bir tencerenin içerisine 1 litre süt ve bir paket vanilyayı ekleyin.

Süt ılınınca şekeri tencereye ilave edin. Bu aşamada sütü karıştırın ve şekerin erimesine yardım edin.

Şeker eridikten sonra sütün ısısını kontrol edin. Aynı yoğurt mayalar gibi süte serçe parmağınızı daldırın ve 10'a kadar sayın. Şayet parmağınız ısıya dayanıyorsa; süt güzel ısınmıştır.

Güllaç yapraklarını küçük küçük parçalayın.

Güllaç yapraklarını tek tek bardağın içine alın. Her yapraktan sonra kepçeyle süt ekleyin.

Bardağın yarısı dolunca araya dilimlediğiniz çileklerden ekleyin.

Üstünü yaprak, süt sırasıyla dizmeye devam edin.

Son olarak güllaçları badem ve çilek ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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