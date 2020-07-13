Prangaları bir bir kırdı

Seküler jakoben zihniyetin Müslüman Türk milletine dayattığı bütün baskı ve yasaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini yaptığı AK Parti iktidarları döneminde yerle yeksan edildi. Başörtüsü yasağından, katsayı problemine, kamudaki kılık kıyafet serbestliğinden, Kur’an Kursu yasaklarının kaldırılmasına ve de milletimizin Ayasofya rüyasının gerçeğe dönüştürülmesi kararlarında Başkan Erdoğan’ın imzası yer aldı. Ülkemizin kanayan yarası haline gelen kronik problemlerini çözen Erdoğan, milletin gönlüne altın harflerle ismini yazdırmayı başardı.

Başörtüsü zulmüne son verildi

Türkiye son 18 yılda çağ atlarken, mütedeyyin insanların üzerine atılmış olan seküler ağları da yırtıp atmayı başardı. Savunma sanayinden, sağlık sektörüne, tarımdan, teknolojik tekamüle kadar birçok konuda hamle üstüne hamle yapan Türkiye, insan hakları noktasında da birçok zorluğun üstesinden geldi. 28 Şubat sürecinde tavan yapan ve en kutsal hak olan eğitim hakkına aleni şekilde ket vuran başörtüsü yasağı Erdoğan döneminde çözüldü. Başörtülü kızların üniversite kapılarından içeri alınmadığı ve büyük bir zorbalıkla karşılaştığı yasaklar silsilesi 2013 yılında çıkartılan bir kanunla resmen sona erdi. Böylece Müslümanların yüreğinde onulmaz bir sızı olan başörtüsü zulmü Erdoğan’ın imzasıyla tarihe karıştı.

Cuntanın izleri silindi

28 Şubat sürecinin sivil cuntacıları tarafından uygulamaya konulan kat sayı problemi de Başkan Erdoğan döneminde çözüldü. Esas itibariyle İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin üniversiteye girişini engellemek için başlatılan meslek liselerine yönelik kat sayı uygulaması, 2009 yılında bizzat Erdoğan tarafından kaldırıldı. Böylece kendi geleceği olan gençleri arasında ayrım yapan bir ülke konumunda olan Türkiye bu ayıptan da Erdoğan sayesinde kurtulmuş oldu. 28 Şubat postmodern darbe döneminin bir diğer çağ dışı yasağı olan, Kur’an Kursu zorbalığı da yine bu süreçte son verildi. 12 yaş altındaki çocukların Kur’an Kursu’na gitmesini engelleyen zorba yasa 8 Temmuz 2012’de AK Parti tarafından kaldırıldı.

Ayasofya yeniden cami oldu

İnsan haklarının önüne açan en önemli gelişmelerden biri de kamuda kılık kıyafet serbestliğiyle oldu. Bu adımla birlikte başörtülü kadınların kamuda çalışmasının önü de böylece resmen açılmış oldu.

Tarihler 10 Temmuz 2020 gösterdiğinde ise Türkiye tarihi bir ana daha Başkan Erdoğan sayesinde şahitlik etti. 86 yıllık Ayasofya hasreti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dirayeti ve Danıştay’ın hakkaniyetli kararı neticesinde sona erdi.