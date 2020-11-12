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Aktüel Pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması
Aktüel

Pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kovid-19 vakalarını en aza indirmek, bulaş riskini azaltmak amacıyla test sonucu pozitif çıkan ve temaslı olan kişiler için kırmızı ve yeşil bileklik uygulaması başlatıldı - Bahşılı Kaymakamı Bekir Yalçın: - "Hem takibimiz hem de gelen tepkiler çok şükür iyi. Bir hafta önce başlanan uygulama sayesinde rakamlarımızda yüzde 50 azalma mevcut. Bu iyi yolda olduğumuzu gösteriyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:03:37 -
Pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için kırmızı ve yeşil bileklik uygulaması hayata geçirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede hem bulaş riskini hem de vaka sayılarını azaltmak amacıyla test sonucu pozitif çıkan ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulamasını başlattı.

Sağlık ekiplerince pozitif hastalara kırmızı, temaslı vatandaşlara ise yeşil bileklik takılan uygulama kapsamında, pozitif veya temaslının takibi daha kolay yapılıyor. Günlük kontrollerde kolundaki bilekliği çıkarttığı veya bileklikle dışarıya çıktığı tespit edilenlere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150 lira para cezası uygulanıyor.

Uygulama sayesinde son bir haftada vaka sayılarında yaklaşık yüzde 50 azalma görüldü.

Bahşılı Kaymakamı Bekir Yalçın, AA muhabirine, bakanlığın tavsiyeleri doğrultusunda İlçe Hıfzıssıhha Kurulunu topladıklarını ve vaka artışlarına yönelik hangi önlemleri alabileceklerini tartıştıklarını söyledi.

- "Uygulama sayesinde rakamlarımızda yüzde 50 azalma mevcut"

Çalışma arkadaşları yaptıkları toplantıda bileklik fikrinin ortaya çıktığını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı olan hastaların kollarına bileklik takalım, bunu bizden başka kimse çıkaramasın ve herhangi bir vatandaşımız dışarı çıkan hastayı veya temaslıyı gördüğü zaman bize haber versinler istedik. Hem takibimiz hem de gelen tepkiler çok şükür iyi. Bir hafta önce başlanan uygulama sayesinde rakamlarımızda yüzde 50 azalma mevcut. Bu iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. İnşallah daha da iyi yerlere getireceğiz. Ayrıca pozitif hastalarımız için kırmızı, temaslı olanlara da yeşil bilekliğimizi takıyoruz."

Yalçın, test sonucu pozitif veya temaslı kişilere yönelik günlük denetimlerin sürdüğünü anımsatarak, bu takiplerde bilekliklerin vatandaşın kolunda olup olmadığının da kontrol edildiğini aktardı.

Bilekliğin vatandaşın kolunda olmadığı veya ondan bir şekilde kurtulması halinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 3 bin 150 lira para cezası uygulandığını dile getiren Yalçın, bugüne kadar bunu yapan vatandaşın olmadığını belirtti.

Yalçın, ilçede uygulanan Kovid-19 tedbirleriyle ilgili de şunları söyledi:

"Valimiz Yunus Sezer bu işin üzerine ciddi manada eğiliyor. Biz de ilçemizde ciddi manada önlemler aldık. Mahalle denetim ekiplerimiz vardı önceden ama tekrar aktif hale getirdik. Yine kaymakamlık koordinesinde memur arkadaşlardan her mahalleye 2 kişi olacak şekilde bir ekip kurduk. Günlük denetim yapıyoruz ve artırdık. Her yeri denetliyoruz. Bundan da güzel geri dönüşler aldık. Allah'a şükür vatandaşımız artık maske ve sosyal mesafe konusunda çok duyarlı. Biz bu işin takipçisiyiz ve çok daha iyi yerlere getireceğiz."


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