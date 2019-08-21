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Poyrazdamlarıspor kaleci Enes Can ile sözleşme yeniledi

Manisa 1.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:06
Poyrazdamlarıspor kaleci Enes Can ile sözleşme yeniledi

Manisa 1. Amatör Küme ekiplerinden Salihli Poyrazdamlarıspor’da yeni sezon için kaleci Enes Can ile sözleşme yenilendi.


Geçtiğimiz sezon Salihli’yi Süper Amatör Küme’de temsil eden ve lige tutunamayıp küme düşen Poyrazdamlarıspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Poyrazdamlarıspor kalesini 4 yıldan bu yana başarı ile koruyan Enes Can, yeni sezon içinde kulübüyle anlaşmaya vardı. Salihli Belediyespor’da futbola başladıktan sonra Yılmaz Belediyespor ve Kütahyaspor’da forma giyen başarılı kaleci 4 yıldan bu yana da Poyrazdamlarıspor kalesini koruyor. 24 yaşındaki Enes Can, bir sezon daha Poyrazdamlarıspor kalesini korumaktan mutluluk duyacağını söyledi.


Öte yandan Poyrazdamlarıspor iç transferde Mustafa Bosnalı, Serhat Çiçek, Ahmet Günak, Yasin Akgün, Cemal Eruluç’u renklerine bağlarken, dış transferde ise Buğra Şahinkaya’yı kadrosuna dahil etti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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