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Poyraz: İhtiyaca göre gıda üretimi yapılacak

Piyasanın ihtiyaç duyduğu ürünler, sözleşmeye bağlanarak çiftçiye ürettirilecek.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:06
Poyraz: İhtiyaca göre gıda üretimi yapılacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurum olarak sözleşmeli üretim modeliyle piyasayı belirli oranda regüle etmek istediklerini belirterek, “Büyük miktarlı gıdayla uğraşan marketler ya da ihracatçıların, doğrudan çiftçiyle muhatap olması için bir rol model oluşturmaya çalışıyoruz” dedi. Piyasanın ihtiyaç duyduğu ürünleri sözleşmeye bağlayarak çiftçiye ürettirmek için çalışma yaptıklarını ifade eden Poyraz; bir yandan da Millî Savunma Bakanlığı, üniversiteler, kamu kurumları, gıda market zincirleri gibi kesimlere tedarikçi olarak ürün temin ettiklerini söyledi. Poyraz, “Şu anda tüketim ile üretim arasında aracılar var ve sağlıklı ilişki kurulması noktasında zaman zaman problemler, sıkıntılar yaşanıyor. Biz, her iki tarafın da ihtiyacını karşılıyoruz. Geçmiş dönemlerde, sözleşmede belirlenen fiyatla piyasada oluşan fiyatın farklı olması nedeniyle sözleşmeli üretim modeli başarılı olamadı. Mesela, sözleşmeye ‘Ürününü 5 liradan alırım’ yazmışlar. Hasat döneminde ürün fiyatı 7 liraya çıkmış. Üretici ürününün tamamını vermek istememiş. Tam tersine, kimi zaman da fiyat 3 liraya düşebiliyor. O zaman da çiftçi zarar etsin istemiyoruz. Bu nedenle ürün fiyat sigorta sistemi üzerine çalışıyoruz” dedi.

Poyraz, ürünün fiyatı düştüğü zaman ihraç etmek için de devreye gireceklerini vurgulayarak, “Dış piyasaya taşıyıp, yine piyasayı regüle etmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde gıdanın stratejik konu olacağının farkındayız. Yurt dışında da planlamamızı buna göre yapıyoruz. Türkiye’de en etkin depolama şirketlerinden bir tanesi olacağız. Tarım Kredi, bir taraftan çiftçinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek, bir taraftan sözleşmeli üretimle piyasanın ihtiyacı olan ürünleri doğrudan doğruya çiftçiye ürettirecek, üretilmiş olan ürünü de gerektiği kadar depolama imkanına sahip olacak. Ne üretici ne tüketici mağdur olsun, ikisinin arasında doğru bir kanal olmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:06
  1. yiyecek
  2. yiyecek üretimi

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