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Ekonomi Powell böyle uyardı: Kimseye bir fayda sağlamaz
Ekonomi

Powell böyle uyardı: Kimseye bir fayda sağlamaz

Yeniakit Publisher
2023-06-15 01:16:00 -
Powell böyle uyardı: Kimseye bir fayda sağlamaz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun kontrol altına alınmamasının kimseye katkı sağlamadığını belirtti.

Powell “Enflasyonu indirme konusunda kararlıyız. Fiyat istikrarı olmadan ekonomi kimseye bir fayda sağlamaz. Fiyat istikrarı olmadan hiçbir şekilde sürdürülebilir, faydalı bir istihdam piyasasına sahip olamayız. Geçen yılın başlarından bu yana para politikasını ciddi anlamda sıkılaştırdık” dedi.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri çekme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini vurgulayan Powell, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) geçen yılın başından bu yana para politikasının duruşunu önemli ölçüde sıkılaştırdığını anımsattı.

Powell, politika faizini 5 puan artırdıklarını ve varlıkları hızlı bir şekilde azaltmaya devam ettiğini belirterek, "Çok mesafe katettik ve sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi." dedi.

Sıkılaşma politikasında ne kadar yol katedildiği, para politikasının ekonomiyi etkilemesindeki gecikmeler ve kredi sıkılaştırmasından kaynaklanan potansiyel ters rüzgarlar ışığında bugün politika faizini değiştirmeme kararı aldıklarını aktaran Powell, "Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor." diye konuştu.

Enflasyonist baskılar yüksek seyretmeye devam ediyor

Powell, ABD ekonomisinin geçen yıl önemli ölçüde yavaşladığını ve son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda büyümeye devam ettiğini gösterdiğini belirterek, tüketici harcamalarındaki artış bu yıl hız kazanmış olsa da konut sektöründeki faaliyetin büyük ölçüde yüksek mortgage (konut kredisi) oranları nedeniyle zayıf kalmaya devam ettiğini anlattı.
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İş gücü piyasasının ise "çok sıkı" olmaya devam ettiğine işaret eden Powell, işsizlik oranının mayısta arttığını ancak düşük kalmayı sürdürdüğünü kaydetti. Powell, iş gücü piyasasında arz ve talebin daha iyi bir dengeye geldiğine dair bazı işaretler olduğuna dikkati çekti.

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana bir miktar gevşediğini, bunun yanı sıra enflasyonist baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğini ve enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu dile getirdi.

"Temmuz toplantısı hakkında karar vermedik"

Powell, politika sıkılaşmasının talep üzerindeki etkilerinin başta konut ve yatırım olmak üzere ekonominin faize en duyarlı sektörlerinde görüldüğüne işaret ederek, "Ancak parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak kendini göstermesi zaman alacaktır." dedi.

Ekonominin hane halkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarından kaynaklanan ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğunu belirten Powell, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

Powell, gelen verilerin bütünü ve bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine göre kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini ifade etti.

Bugün alınan kararın sadece bu toplantıyla ilgili olduğunu vurgulayan Powell, "Temmuz toplantısı hakkında karar vermedik." diye konuştu.

Powell, bu toplantıda faiz oranlarını sabit tutma kararlarını ise "pas geçme" olarak nitelendirmekten kaçındı.

Faiz indirimi bu yıl uygun olmaz mesajı

Enflasyon önemli ölçüde düşene kadar bir faiz indirimi öngörmediğini de belirten Powell, "Enflasyonun gerçekten önemli ölçüde düştüğü bir zamanda faiz indirimi yapmak uygun olacaktır. Ve yine, birkaç yıldan bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, "Herkesin görebileceği gibi komitedeki tek bir kişi bile bu yıl bir faiz indirimi öngörmedi ve bunun uygun olacağını da düşünmüyorum." dedi.

 

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