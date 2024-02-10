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Gündem Potansiyel teröristler yakalandı
Gündem

Potansiyel teröristler yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 14:18:00 -
Potansiyel teröristler yakalandı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı.

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube ekiplerinin terör propagandası yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve yasak yayın ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınan şüphelilerden adli makamlara sevk edilen Y.Ö. isimli şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, S.B. ise tutuklandı.

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