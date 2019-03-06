0553 313 94 23

Potanın engelsiz perileri Yalova’da kampa girdi

23-28 Mayıs tarihleri arasında Tayland’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Türkiye 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Yalova’da kampa girdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:38
Potanın engelsiz perileri Yalova’da kampa girdi

23-28 Mayıs tarihleri arasında Tayland’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Türkiye 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Yalova’da kampa girdi. Kampta 1 başantrenör, 1 yardımcı antrenör ve 12 sporcu yer aldı.


Yalova Atatürk Spor Salonu’nda başlayan çalışmalar 10 Mart Pazar günü son bulacak. Türkiye 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Murat Saltan, Yalova’nın milli takıma uğurlu geldiğini dile getirerek, Almanya’da kazandıkları Avrupa üçüncülüğü kadrosunun büyük ölçüde yenilendiğini belirtti.


Dünya Şampiyonası’nda ev sahibi ülke Tayland veTürkiye’nin yanı sıra Büyük Britanya, ABD, Avustralya, Japonya, Almanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti mücadele edecek.


Türkiye 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Murat Saltan, “Tayland’daki şampiyonada hedefimiz aslında kürsüye çıkmak değil. Çünkü çok güçlü rakipler var. Başarabilirsek ilk 5’in içerisine girmek istiyoruz. Asıl hedefimiz; bu yaş grubu ve diğer yaş gruplarındaki kız sporcularımızı 3-4 turnuvada tecrübeli hale getirmektir. Şu an 12 sporcuyla kamp yapıyoruz. Seçme kampını zamanımız dar olduğu için yapmadık. Direkt turnuvaya gidecek sporcularımızı milli kampa çağırıp onlarla çalışmalarımızı gerçekleştirmeye karar verdik. Büyük Britanya, ABD, Avustralya, Japonya, Tayland, Türkiye, Almanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti var. 10 Mart’a kadar hazırlıklarımızı Yalova’da en iyi şekilde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
    1. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    2. Ümraniye’de korkunç olay.. Annesini..
    3. Mersin Uluslararası Müzik Festivali,..
    4. TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 2 - H.K.İ...
    5. İnönü’de son meclis toplantısı yapıldı
    6. Boşanmak üzere olduğu eşini ve..
    7. Maltepe sahilinde motosikleti ile..
    8. Başkan Can’ın Regaip Kandili mesajı
    9. İşte Avrupa medeniyeti! Polis, hamile..
    10. Kan donduran olay! Annesinin cesedinin..
    11. Kamu işçileri ne kadar enflasyon farkı..
    12. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    13. Sakaryaspor-Gümüşhanespor: 3-0
    14. "Irak topraklarından komşularımıza..
    15. Kazım Kurt işçilerle buluşmaya devam..
    16. 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası..
    17. ABD'den Erdoğan açıklaması!
    18. "Her bir nefes sigarada 4 bin çeşit..
    19. Balıkesir Üniversitesin’de ’Kadın İş..
    20. Artistik Jimnastik İl Birinciliği..
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'