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Potada şampiyon belli oluyor

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek- Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçı kazanan takım şampiyon olacak

20 Haziran 2019 Perşembe 10:34
Potada şampiyon belli oluyor


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.

Seride 3-3 eşitlik bulunuyor. Yarın parkeden galip ayrılacak takım, şampiyonluğa ulaşacak.

Fenerbahçe taraftarı, serinin son maçında tribündeki yerlerini alamayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, serinin 5. maçında çirkin ve kötü tezahürat ile seyirci olayları ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle Fenerbahçe'ye 2 deplasman müsabakasına taraftarlarının alınmaması cezası vermişti.


- Bu sezon 14. randevu


Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. kez karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.

Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. 6 karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Anadolu Efes, yarın sahadan galip ayrılması durumunda 9 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek. Lacivert-beyazlı takım, ligde daha önce 13 kez mutlu sona ulaştı. Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'ndeki son şampiyonluğunu Ergin Ataman yönetiminde 2008-2009 sezonunda elde etmişti.

Fenerbahçe Beko ise yarın serinin son müsabakasını kazanması halinde ligde 4'ü üst üste olmak üzere 10. şampiyonluğuna ulaşacak.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:34
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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