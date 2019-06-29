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Potada milli üzüntü

- 37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na ilk turda veda eden Türkiye, tarihinin en kötü turnuva performansına imza attı- Türk Kadın Milli Takımı, 12. kez katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk defa ilk tur grubunu geçemedi

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:30
Potada milli üzüntü


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - A Milli Kadın Basketbol Takımı, 37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada İtalya, Slovenya ve Macaristan'la C Grubu'nda bulunan milli takım, ilk iki maç sonunda elendi.

Sırbistan'ın Niş şehrinde turnuvanın ilk iki gününde İtalya ve Slovenya'ya kaybeden ay-yıldızlılar, yarın oynayacağı Macaristan maçı öncesi grupta sonuncu olmayı garantiledi ve üst tura yükselemedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, böylece tarihinde ilk kez büyük bir turnuvada ikinci turu göremedi.


- Önceki 11 turnuvada da ilk grubu geçmişti


Milli takım, daha önce mücadele ettiği 11 uluslararası şampiyonada da ilk turu geçmeyi başarmıştı.

Daha önce Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda 7, FIBA Dünya Kupası ile Olimpiyat Oyunları'nda ikişer kez mücadele eden ay-yıldızlılar, başarılı sonuçlara imza atmıştı.

Milli takım, Avrupa şampiyonalarında 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya almıştı. FIBA Dünya Kupası'nda 2014'te dördüncü olup 2018'de ise ikinci tur oynayan milliler, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında ise çeyrek finale kadar gelmişti.

Türkiye, 8. kez yer aldığı Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda beklentinin altında kaldı ve olimpiyat elemesi için geçerli olan ilk 6 hedefinden uzak kalıp ilk turda veda etti.


- Şampiyonalar


A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın uluslararası turnuvalarda elde ettiği dereceler şöyle:


Organizasyon Derece
2005 Avrupa Şampiyonası 8.
2007 Avrupa Şampiyonası İkinci turda elendi
2009 Avrupa Şampiyonası İkinci turda elendi
2011 Avrupa Şampiyonası Gümüş madalya
2013 Avrupa Şampiyonası Bronz madalya
2015 Avrupa Şampiyonası 5.
2017 Avrupa Şampiyonası 5.
2019 Avrupa Şampiyonası İlk turda elendi
2012 Londra Olimpiyat Oyunları Çeyrek final
2016 Rio Olimpiyat Oyunları Çeyrek final
2014 FIBA Dünya Kupası 4.
2018 FIBA Dünya Kupası Son 16 turunda elendi

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:30
  1. 37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası
  2. A Milli Kadın Basketbol Takımı
  3. Basketbol
  4. turnuva
  5. uluslararası şampiyona

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