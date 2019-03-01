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Potada Kadınlar Türkiye Kupası, Şanlıurfa'da sahibini buluyor

- Basketbolda 27. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile BOTAŞ yarın karşı karşıya gelecek- Fenerbahçe daha önce 11 kez kupayı kazanırken, BOTAŞ ise 2 kez mutlu sona ulaştı

01 Mart 2019 Cuma 11:02
Potada Kadınlar Türkiye Kupası, Şanlıurfa'da sahibini buluyor


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Basketbolda bu yıl 27. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarın Şanlıurfa'da sahibini bulacak.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki finalde Fenerbahçe ile BOTAŞ saat 15.00'te karşılaşacak.

Kupada Fenerbahçe çeyrek finalde Galatasaray, yarı finalde de Mersin Büyükşehir Belediyespor'u eleyerek finale yükseldi. BOTAŞ ise çeyrek finalde OGM Ormanspor, yarı finalde de Çukurova Basketbol'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.


- En çok Fenerbahçe ile Galatasaray kazandı



Kadınlar basketbolda Türkiye Kupası'nı en fazla, 11'er kezle Fenerbahçe ile Galatasaray müzesine götürdü.

Fenerbahçe, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te ise organizasyonda ikinci oldu.

Galatasaray ise kupada üst üste altışar ve beşer kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.



- BOTAŞ'ın 2 şampiyonluğu var


Yarın finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak BOTAŞ, daha önce 2 kez kupanın sahibi oldu.

BOTAŞ, 2002'de Beşiktaş'ı, 2003'te ise Erdemirspor'u finalde mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaştı, 2008'deki finalde ise Fenerbahçe'ye yenildi.

Organizasyonda, geçen sezon sonunda basketbol faaliyetlerini sonlandıran Yakın Doğu Üniversitesi de 2 kez şampiyonluk yaşadı.


- Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok


Galatasaray ve Fenerbahçe ile "Üç büyükler" olarak kabul edilen Beşiktaş'ın kupada şampiyonluğu bulunmuyor.

Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1997, 2002, 2005 ve 2007'de olmak üzere 4 kez final oynamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Erdemirspor ve BRİSA Spor 2'şer, İstanbul Üniversitesi, Urla Gençlik, Migrosspor, Tarsus Belediyespor, Adana ASKİ, Abdullah Gül Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor ise birer kez final oynama başarısı gösterdi.


- Finaller ve şampiyonlar


Kadınlar Türkiye Kupası'nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle:

SezonŞehir Şampiyon FinalistSonuç
1992-1993 KütahyaGALATASARAYİstanbul Üniversitesi74-51
1993-1994Eskişehir GALATASARAYBRİSA Spor 75-62
1994-1995ZonguldakGALATASARAYFenerbahçe 74-50
1995-1996SamsunGALATASARAYBRİSA Spor 109-72
1996-1997BoluGALATASARAYBeşiktaş 98-57
1997-1998KuşadasıGALATASARAYUrla Gençlik76-63
1998-1999 BalıkesirFENERBAHÇEGalatasaray72-53
1999-2000 Alanya FENERBAHÇEGalatasaray 63-57
2000-2001 İstanbulFENERBAHÇEGalatasaray57-53
2001-2002 EdirneBOTAŞ Beşiktaş 89-68
2002-2003ÇanakkaleBOTAŞ Erdemirspor75-69
2003-2004BursaFENERBAHÇEErdemirspor58-46
2004-2005DiyarbakırFENERBAHÇE Beşiktaş73-71
2005-2006KayseriFENERBAHÇE Migrosspor 70-68
2006-2007 İzmir FENERBAHÇEBeşiktaş 90-63
2007-2008AdanaFENERBAHÇEBOTAŞ 62-51
2008-2009KayseriFENERBAHÇEGalatasaray63-60
2009-2010BandırmaGALATASARAYFenerbahçe57-55
2010-2011GaziantepGALATASARAYTarsus Belediyespor68-53
2011-2012HatayGALATASARAYFenerbahçe76-72
2012-2013AntalyaGALATASARAYFenerbahçe 74-72
2013-2014AnkaraGALATASARAYFenerbahçe76-70
2014-2015 MersinFENERBAHÇEAdana ASKİ81-67
2015-2016Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray69-61
2016-2017 İzmirYAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİAbdullah Gül Üniversitesi 77-61
2017-2018 MardinYAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİHatay Büyükşehir Belediyespor86-79

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:02
  1. Basketbol
  2. BOTAŞ
  3. Fenerbahçe
  4. Kadınlar Türkiye Kupası

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