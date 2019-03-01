Potada Kadınlar Türkiye Kupası, Şanlıurfa'da sahibini buluyor
- Basketbolda 27. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile BOTAŞ yarın karşı karşıya gelecek- Fenerbahçe daha önce 11 kez kupayı kazanırken, BOTAŞ ise 2 kez mutlu sona ulaştı01 Mart 2019 Cuma 11:02
İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Basketbolda bu yıl 27. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarın Şanlıurfa'da sahibini bulacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki finalde Fenerbahçe ile BOTAŞ saat 15.00'te karşılaşacak.
Kupada Fenerbahçe çeyrek finalde Galatasaray, yarı finalde de Mersin Büyükşehir Belediyespor'u eleyerek finale yükseldi. BOTAŞ ise çeyrek finalde OGM Ormanspor, yarı finalde de Çukurova Basketbol'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.
- En çok Fenerbahçe ile Galatasaray kazandı
Kadınlar basketbolda Türkiye Kupası'nı en fazla, 11'er kezle Fenerbahçe ile Galatasaray müzesine götürdü.
Fenerbahçe, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te ise organizasyonda ikinci oldu.
Galatasaray ise kupada üst üste altışar ve beşer kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
- BOTAŞ'ın 2 şampiyonluğu var
Yarın finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak BOTAŞ, daha önce 2 kez kupanın sahibi oldu.
BOTAŞ, 2002'de Beşiktaş'ı, 2003'te ise Erdemirspor'u finalde mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaştı, 2008'deki finalde ise Fenerbahçe'ye yenildi.
Organizasyonda, geçen sezon sonunda basketbol faaliyetlerini sonlandıran Yakın Doğu Üniversitesi de 2 kez şampiyonluk yaşadı.
- Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok
Galatasaray ve Fenerbahçe ile "Üç büyükler" olarak kabul edilen Beşiktaş'ın kupada şampiyonluğu bulunmuyor.
Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1997, 2002, 2005 ve 2007'de olmak üzere 4 kez final oynamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.
Kadınlar Türkiye Kupası'nda Erdemirspor ve BRİSA Spor 2'şer, İstanbul Üniversitesi, Urla Gençlik, Migrosspor, Tarsus Belediyespor, Adana ASKİ, Abdullah Gül Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor ise birer kez final oynama başarısı gösterdi.
- Finaller ve şampiyonlar
Kadınlar Türkiye Kupası'nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle:
|Sezon
|Şehir
|Şampiyon
|Finalist
|Sonuç
|1992-1993
|Kütahya
|GALATASARAY
|İstanbul Üniversitesi
|74-51
|1993-1994
|Eskişehir
|GALATASARAY
|BRİSA Spor
|75-62
|1994-1995
|Zonguldak
|GALATASARAY
|Fenerbahçe
|74-50
|1995-1996
|Samsun
|GALATASARAY
|BRİSA Spor
|109-72
|1996-1997
|Bolu
|GALATASARAY
|Beşiktaş
|98-57
|1997-1998
|Kuşadası
|GALATASARAY
|Urla Gençlik
|76-63
|1998-1999
|Balıkesir
|FENERBAHÇE
|Galatasaray
|72-53
|1999-2000
|Alanya
|FENERBAHÇE
|Galatasaray
|63-57
|2000-2001
|İstanbul
|FENERBAHÇE
|Galatasaray
|57-53
|2001-2002
|Edirne
|BOTAŞ
|Beşiktaş
|89-68
|2002-2003
|Çanakkale
|BOTAŞ
|Erdemirspor
|75-69
|2003-2004
|Bursa
|FENERBAHÇE
|Erdemirspor
|58-46
|2004-2005
|Diyarbakır
|FENERBAHÇE
|Beşiktaş
|73-71
|2005-2006
|Kayseri
|FENERBAHÇE
|Migrosspor
|70-68
|2006-2007
|İzmir
|FENERBAHÇE
|Beşiktaş
|90-63
|2007-2008
|Adana
|FENERBAHÇE
|BOTAŞ
|62-51
|2008-2009
|Kayseri
|FENERBAHÇE
|Galatasaray
|63-60
|2009-2010
|Bandırma
|GALATASARAY
|Fenerbahçe
|57-55
|2010-2011
|Gaziantep
|GALATASARAY
|Tarsus Belediyespor
|68-53
|2011-2012
|Hatay
|GALATASARAY
|Fenerbahçe
|76-72
|2012-2013
|Antalya
|GALATASARAY
|Fenerbahçe
|74-72
|2013-2014
|Ankara
|GALATASARAY
|Fenerbahçe
|76-70
|2014-2015
|Mersin
|FENERBAHÇE
|Adana ASKİ
|81-67
|2015-2016
|Kayseri
|FENERBAHÇE
|Galatasaray
|69-61
|2016-2017
|İzmir
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Abdullah Gül Üniversitesi
|77-61
|2017-2018
|Mardin
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Hatay Büyükşehir Belediyespor
|86-79
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