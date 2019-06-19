0553 313 94 23

Potada final serisi son maça taşındı

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 yenerek seride 3-3 beraberliği sağladı- Fenerbahçe Beko'da kenardan gelen Guduric, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:20
Potada final serisi son maça taşındı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 yenerek seride 3-3 beraberliği yakaladı.

Süper Lig'de normal sezon lideri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren play-off final serisinde 6. maç geride kaldı.

Serinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 6. maçına Anadolu Efes 3-2 önde geldi. Lacivert-beyazlı ekibin kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği maçı Fenerbahçe Beko, 16 sayı farkla 85-69 kazandı.

Bu skorla Fenerbahçe Beko, seride 3-3 beraberliği yakaladı ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonunun belirleneceği seriyi 7. ve son maça taşıdı.

Serinin son maçı 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.


- Üç sayılık basketler farkı belirledi


Karşılaşmayı 16 sayı farkla kazanan Fenerbahçe Beko, 3 sayı çizgisinin gerisinden daha iyi bir isabet oranı yakaladı.

Sarı-lacivertli takım, Anadolu Efes'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 8 baskete karşılık dış atıştan 14 basket üretti.

Fenerbahçe Beko, rakibine serbest atış çizgisinden isabette 17-7, ribauntta da 39-26 üstünlük kurdu.


- Kenardan gelen Guduric'den 21 sayı


Fenerbahçe Beko'da kenardan gelerek 21 sayı üreten Marko Guduric, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Mücadeleye ilk 5 başlamayan Guduric, sonradan oyuna girerek 23 dakika sahada kaldı. Sırp basketbolcu, karşılaşmayı 21 sayıyla tamamladı.

Müsabakada 6 ribaunt alıp, 1 de asist yapan Guduric, maçın kazanılmasında önemli rol oynadı.


- Fenerbahçe'de benzer skor dağılımı


Sarı-lacivertli takımda süre alan 9 basketbolcudan 7'si skora katkı verirken 6'sı çift haneye ulaştı.

Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Nicolo Melli 14, Kostas Sloukas ve Ali Muhammed 11'er, Melih Mahmutoğlu ve Nikola Kalinic 10'ar sayı üretti.

Ev sahibi takımda skor üreten ve tek hanede kalan tek isim 8 sayıyla Ahmet Düverioğlu oldu.


- Buğrahan'dan ekstra katkı


Anadolu Efes'te play-off final serisinde fazla süre alamayan Buğrahan Tuncer, 6. maçta etkili bir performans sergiledi.

Fenerbahçe Beko ile oynanan play-off final serisinin ilk 5 maçının 2'sinde süre alan Buğrahan, toplamda 9 dakika 38 saniye sahada kaldı.

Süre bulduğu bölümde sadece 3 sayı üretebilen Buğrahan, serinin 6. maçında daha iyi bir grafik çizdi. 26 yaşındaki skorer oyun kurucu, bu maçta ise 20 dakikaya yakın sahada kaldı ve 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.


- İki kez anons yapıldı


Müsabakada ev sahibi taraftarların sebep olduğu olaylar nedeniyle iki kez anons yapıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların maçın 2. periyodunda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratta bulunması nedeniyle hakemler anons yaptırdı.

Karşılaşmadaki ikinci anons ise 3. periyodun sonunda geldi. Üç sayılık basket bulan Anadolu Efesli Krunoslav Simon'a saha kenarındaki bazı taraftarlar yakın mesafeden tepki gösterdi. Hakemler, bunun üzerine bir kez daha anons yapılmasına hükmetti.


- Bu sezonki 13. randevu


Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya geldi.

THY Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.

İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 6. maçı oynadı.

Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 6 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 22:20
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    IOC, boksun Tokyo 2020 yol haritasını açıkladı
    1. IOC, boksun Tokyo 2020 yol haritasını..
    2. "Valiliğimizce herhangi bir yasaklama..
    3. Cemal Kaşıkçı cinayetinde kan donduran..
    4. Mersin'de 46. Uluslararası Müzik ve..
    5. Devrilen traktörün altında kalan..
    6. Çorum'da minibüs ile otomobil..
    7. 6 kişinin öldüğü olayda tutuklu sayısı..
    8. Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Baltacı'ya..
    9. Bakan Selçuk, Büro Memur-Sen İstanbul..
    10. Potada final serisi son maça taşındı
    11. Pirinçle yüz beyazlatma nasıl yapılır?..
    12. Uyuşturucu satıcısı baba ve oğlu..
    13. BM Genel Sekreterinden "Dünya..
    14. Milano'daki Türklerin yaşam öyküsü..
    15. "15 milyonu bir göreceğim, hiçbirini..
    16. Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım..
    17. Sala'nın ölümüyle ilgili bir kişi..
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    19. Hangi ayda, hangi meyve tüketilmeli |..
    20. Dünyaca ünlü kanaldan 20 traktör atık..
    21. Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya..
    22. Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı..
    23. "Çambaşı Yaylası'nın adının dört..
    24. Şerefiye Sarnıcı’ndaki “Taşın..
    25. Tayland'ın yeni kabinesi bu ay içinde..
    26. Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon son..
    27. Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?..
    28. Nikola Kalinic 100. maçına çıktı
    29. Turistler yalın ayak yağmurdan kaçtı
    30. Kaşıkçı'nın nişanlısından "Washington..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu