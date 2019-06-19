Potada final serisi son maça taşındı





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 yenerek seride 3-3 beraberliği yakaladı.

Süper Lig'de normal sezon lideri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren play-off final serisinde 6. maç geride kaldı.

Serinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 6. maçına Anadolu Efes 3-2 önde geldi. Lacivert-beyazlı ekibin kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği maçı Fenerbahçe Beko, 16 sayı farkla 85-69 kazandı.

Bu skorla Fenerbahçe Beko, seride 3-3 beraberliği yakaladı ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonunun belirleneceği seriyi 7. ve son maça taşıdı.

Serinin son maçı 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.





- Üç sayılık basketler farkı belirledi







Karşılaşmayı 16 sayı farkla kazanan Fenerbahçe Beko, 3 sayı çizgisinin gerisinden daha iyi bir isabet oranı yakaladı.

Sarı-lacivertli takım, Anadolu Efes'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 8 baskete karşılık dış atıştan 14 basket üretti.

Fenerbahçe Beko, rakibine serbest atış çizgisinden isabette 17-7, ribauntta da 39-26 üstünlük kurdu.





- Kenardan gelen Guduric'den 21 sayı





Fenerbahçe Beko'da kenardan gelerek 21 sayı üreten Marko Guduric, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Mücadeleye ilk 5 başlamayan Guduric, sonradan oyuna girerek 23 dakika sahada kaldı. Sırp basketbolcu, karşılaşmayı 21 sayıyla tamamladı.

Müsabakada 6 ribaunt alıp, 1 de asist yapan Guduric, maçın kazanılmasında önemli rol oynadı.





- Fenerbahçe'de benzer skor dağılımı





Sarı-lacivertli takımda süre alan 9 basketbolcudan 7'si skora katkı verirken 6'sı çift haneye ulaştı.

Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Nicolo Melli 14, Kostas Sloukas ve Ali Muhammed 11'er, Melih Mahmutoğlu ve Nikola Kalinic 10'ar sayı üretti.

Ev sahibi takımda skor üreten ve tek hanede kalan tek isim 8 sayıyla Ahmet Düverioğlu oldu.





- Buğrahan'dan ekstra katkı





Anadolu Efes'te play-off final serisinde fazla süre alamayan Buğrahan Tuncer, 6. maçta etkili bir performans sergiledi.

Fenerbahçe Beko ile oynanan play-off final serisinin ilk 5 maçının 2'sinde süre alan Buğrahan, toplamda 9 dakika 38 saniye sahada kaldı.

Süre bulduğu bölümde sadece 3 sayı üretebilen Buğrahan, serinin 6. maçında daha iyi bir grafik çizdi. 26 yaşındaki skorer oyun kurucu, bu maçta ise 20 dakikaya yakın sahada kaldı ve 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.





- İki kez anons yapıldı





Müsabakada ev sahibi taraftarların sebep olduğu olaylar nedeniyle iki kez anons yapıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların maçın 2. periyodunda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratta bulunması nedeniyle hakemler anons yaptırdı.

Karşılaşmadaki ikinci anons ise 3. periyodun sonunda geldi. Üç sayılık basket bulan Anadolu Efesli Krunoslav Simon'a saha kenarındaki bazı taraftarlar yakın mesafeden tepki gösterdi. Hakemler, bunun üzerine bir kez daha anons yapılmasına hükmetti.





- Bu sezonki 13. randevu





Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya geldi.

THY Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.

İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 6. maçı oynadı.

Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 6 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.