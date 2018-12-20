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Postür bozukluğu nedir?

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, çocuklardaki postür bozukluğunun sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 20:45
Postür bozukluğu nedir?

SOKAKLARDA OYNAYAN ÇOCUK SAYISININ AZALMASI

Çocuklardaki postür bozukluğu günümüzde en çok teknolojiye bağlı olarak gelişmektedir. Bilgisayar, tablet, telefon başında geçirilen süre ile doğru orantılı olarak çocuklarda postür bozukluğu görülme sıklığı artmıştır. Bilgisayar kullanan çocukların artmış kamburluk ve başın öne doğru uzadığı pozisyona sahip oldukları bulunmuştur. Sokaklarda oynayan çocuk sayısının azalması, futbolu sahada oynamak yerine bilgisayarlarında tuşlara basarak oynamayı tercih eden bir nesil olması; sek sek oynamak, ip atlamak yerine cep telefonlarına indirdikleri uygulamalardan oyunlar oynamaları kasların da gelişimini etkilemektedir. Karın ve sırt kasları zayıf olan çocuklarımızın da postür bozukluğu ortaya çıkmaktadır. 

AĞIRT SIRT ÇANTALARI 

Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre, taşıdıkları ağır sırt çantaları da postür bozukluğu gelişimine sebep oluyor. Çocukların taşıdıkları sırt çantalarının ağırlığı kendi vücut ağırlıklarının yüzde 5’iyle yüzde 20’si arasında olması gerekir.

ÇENE PROBLEMİ BEL ÇUKURUNU ETKİLİYOR

Çocuklarda temporomandibular eklem disfonksiyonları yani çene eklemi problemleri duruş bozukluklarına sebep olabilir. Çene ekleminde problem olan çocuklarda en fazla görülen postüral bozukluk ‘hiperlordosiz’ yani bel çukurunun aşırı artması durumudur. Bunu takiben de yandan bakıldığında başın gövdenin önüne doğru uzadığı pozisyon gelişir. 

BESLENME POSTÜRÜ ETKİLER 

Beslenme de çocuklarımızın postürünü etkilemektedir. Kötü beslenme ile gelen obezite probleminden dolayı çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren birçok sağlık problemi yaşamaktadır. Çocuğumuzun ağırlığının fazlaca olmasından dolayı ayaklara çok yük binecektir ve ayak basış problemleri yaşanacaktır. Ayak basış problemleri de vücudun kendi dengesini koruyabilmek için anormal duruş stratejileri geliştirecektir. Düz tabanı olan kız ve erkek çocuklarda postür bozukluğu daha fazladır.

AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR 

Çocuğunuz ağrıdan bahsediyorsa, çocuğunuzu incelediğiniz zaman herhangi bir asimetri gözlemliyorsanız fizyoterapistinizden postür analizi yapmasını istemelisiniz. Yıllık rutin yapılan kontroller çocuğunuzun sağlıklı gelişmesini sağlar. Unutmayın! “Ağaç yaşken eğilir” demiş atalarımız. İlerleyen yaşlarında daha büyük sorunlarla karşılaşmadan çocuklarımızın omurga sağlığını koruyalım.

EGZERSİZ, POSTÜR PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRIYOR 

Bir çocuğun kötü duruşu yani postür bozukluğu sadece kötü görüntüden ibaret değildir. Hem bugün hem de gelecekte sağlığını da olumsuz etkileyecek bir faktördür. Birçoğumuz farkında olmasak da aslında sağlığımızı çocukluk yaşlarında kaybetmeye başlarız. Bunun önüne geçmek için çocuklarımızı iyi gözlemlemeli, eğlenceli fikirlerle birlikte aktif bir egzersiz planlamalıyız. Çocuğun yapısına ve karakterine uygun egzersizler postür bozukluğu problemini ortadan kaldıracağı gibi çocuğunuzun daha sakin ve mutlu olmasını da sağlar.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 20:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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