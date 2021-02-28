Postmodern darbe 28 Şubat’ın izleri siliniyor
Türk demokrasi hayatının kırılma noktalarından biri olan ve kayıtlara “post modern darbe” olarak geçen 28 Şubat 1997’deki MGK toplantısı sonrasındaki uygulamaların kaldırılması için AK Parti tarafından 18 yıllık dönemde önemli çalışmalara imza atıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadelerinin habercisi olduğu reformlarla AK Parti demokrasiye vurulan darbenin izlerini siliyor. Başörtüsü yasağının tamamen kaldırılması, katsayı adaletsizliğinin son bulması, parti kapatmanın zorlaştırılması gibi birçok konu AK Parti iktidarında yapılan reformlarla gerçekleşti. 28 Şubat sürecinin rahatsız eden uygulamalarından biri Kur’an-ı Kerim öğrenimine ilişkindi. AK Parti, 2011’de Kur’an kursları için yaş sınırlaması getiren düzenlemeyi kaldırdı.