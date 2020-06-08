  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Posof yeniliklerle buluşmaya devam ediyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde yenilikler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:25:59 -
Posof yeniliklerle buluşmaya devam ediyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde yenilikler devam ediyor. TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların inşaatı tüm hızıyla devam ederken Belediye de yeni araçlarına kavuştu.


Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, çalışmalarını seri bir şekilde devam ettiriyor. Gurbette kalan Posofluların Posof a dönmeleri için TOKİ tarafından yapımına başlanan evler devam ederken Belediye yeni son model İtfaiye aracı aldı. Yıllar önce alınan iki adet itfaiye aracına biri yenisi daha eklenerek itfaiye aracı 3’e çıkarıldı.


Posofluların diğer beklentisi ise doğalgaz konusunda da önemli adımlar atıldı. Belediye Başkanı Ulgar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldığı müjdeyi vererek doğal gazın da en kısa zamanda ilçede halkın hizmetine sunulmuş olacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı