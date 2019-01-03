0553 313 94 23

Poşetten memnun kalmadı parasını geri istedi

Yılbaşı itibarıyla başlayan ücretli poşet uygulaması kapsamında ilginç bir haber geldi. Bir marketten alışveriş yapan vatandaş, poşetten memnun kalmadığını iddia ederek parasını geri istedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 06:26
Poşetten memnun kalmadı parasını geri istedi

Türkiye genelinde, doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'ücretli poşet uygulaması', 1 Ocak 2019 tarihinden başladı. Marketlere alışveriş yapmaya giden kişilerden bazıları satın aldıkları ürünleri, her biri için 25 kuruş ücret ödedikleri poşetlere koydu.

 

Tüm marketlerde başlayan uygulamada ilk poşet iade haberi de geldi. Marketten alışveriş yapan bir vatandaş, satın aldığı poşetten memnun kalmadığını iddia ederek iade talebinde bulundu. Vatandaşın iade talebine olumlu yanıt veren market çalışanları, poşete ödenen 25 kuruşu iade ederek makbuz kesti.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 06:46
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devletten yeni evlenenlere büyük hediye
    1. Devletten yeni evlenenlere büyük hediye
    2. Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
    3. Poşetten memnun kalmadı parasını geri..
    4. Dolandırıcılara 'poşu'lu operasyon
    5. Milyonları ilgilendiriyor! Zamlar..
    6. YSK kararları Resmi Gazete'de
    7. Savunmada kritik hamle! 10 yeni proje...
    8. Yılbaşı bilançosu açıklandı! Binlerce..
    9. Suriye'de flaş iddia... 400 PYD'li...
    10. Dikkat çeken sözler... 'Generalimize..
    11. Korku dolu anlar! Önce çevreye sonra..
    12. Tayvan’dan Çin’in birleşme çağrısına..
    13. Tayvan’dan Çin’in birleşme çağrısına..
    14. Tayvan’dan Çin’in birleşme çağrısına..
    15. Tayvan’dan Çin’in birleşme çağrısına..
    16. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş-Kayseri..
    17. Ve Emre Mor Süper Lig'e geliyor! Resmi..
    18. Portekiz medyası duyurdu! İşte..
    19. Fas'ta öğretmenlerin gösterisine polis..
    20. Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu..
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Gurbetçiler dikkat! Koşul değişti
    Gurbetçiler dikkat! Koşul değişti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Dünyanın en büyüklerinden olacak! Havalimanından sonra...
    Dünyanın en büyüklerinden olacak! Havalimanından sonra...
    Geri sayım... Erol Mütercimler’in “2019’da iç savaş” öngörüsü tutacak mı?
    Geri sayım... Erol Mütercimler’in “2019’da iç savaş” öngörüsü tutacak mı?