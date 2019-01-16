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Poşet üreticileri ‘dönüşüm fonu’ istiyor

Poşet üreticilerinin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik poşet uygulamasına ilişkin, “Sanayinin düzgün şekilde işleyebilmesi için sanayi dönüşüm fonu gibi bir yapının oluşturulması lazım” dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:28
Poşet üreticileri ‘dönüşüm fonu’ istiyor

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik poşet uygulamasına ilişkin, “Sanayinin düzgün şekilde işleyebilmesi için sanayi dönüşüm fonu gibi bir yapının oluşturulması lazım” dedi.

Eroğlu, plastik poşet uygulamasının sektöre etkilerinin tartışıldığı basın toplantısında, poşet üreticilerinin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1 Ocak’ta uygulamaya giren alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi kanununda ucu açık konuların bulunduğunu aktaran Eroğlu, doğanın kirlenmesinin önlenmesi için öncelikle eğitime ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti. Eroğlu, fiyat uygulamasına ilişkin ise şunları söyledi: “Biz sektör olarak perakendecilerin bedel almasını uygun görmüyoruz. Zaten yıllardır bu bedeli ödeyip bedelsiz veriyordu. O maliyet perakendecinin maliyetiydi, şimdi tüketicinin maliyeti oluyor. Biz istiyoruz ki bunun yerine, madem bunlar çevre için yapıldı, o zaman çevreyle ilgili bir fonda toplansın.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:28
  1. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu
  2. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)
  3. Yavuz Eroğlu
  4. plastik poşet uygulaması
  5. sanayi dönüşüm fonu

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