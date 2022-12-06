Poşet fiyatı değişmesin

Çınar Demir Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Plastik Poşet Alt Komisyonu toplandı. Komisyonun 2023 plastik poşetlerin satış ücretleriyle ilgili önerileri aldı.

Perakendeciler, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren fiyata yüzde 300 zam yapılarak plastik poşetin tüketiciye 75 kuruştan satılmasını istediler. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, “75 kuruş bizim talebimiz. Poşet parası bizim kasamıza yüzde 100 girmiyor” dedi

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu ise “Küresel resesyon ve enflasyon ortamında poşet fiyatında 2023 yılında artış yapılmayıp 25 kuruşta kalınması hem tüketici hem üretici hem çevre için olumlu sonuç doğuracaktır” diye konuştu. Eroğlu, ayrıca “2023’te poşet 25 kuruştan satılmaya devam edilsin. Edilsin ki satılan her poşet üzerinden marketçinin de kasasından ekstra para çıkacağından kasada daha dikkatli olunsun. Poşet, satılacak mal olarak görülmekten çıksın ve çevresel anlamda daha olumlu sonuç elde edilsin” şeklinde konuştu.

Poşet konusunda taraflar görüşlerini paylaşırken nihai kararı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı verecek.

Bakanlık verilerine göre ücretli poşet uygulamasıyla 4 yılda plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu ve 23 bin ton sera gazı salımı engellendi. Plastik poşet kullanımındaki azalmayla Türkiye’de üretim için hammadde ithalatı düştü ve yaklaşık 3.8 milyar TL tasarruf sağlandı.