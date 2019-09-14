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Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta tarifi malzemeleri

Protein değeri ve besleyici olması ile mutfağımızda farklı çeşitlerde pişirilerek hazırlanan yumurta, son zamanlarda farklı bir tarifle sofralarımıza gelmeye başladı. Kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanan poşe yumurta tarifi son dönemde merak edilmeye başlandı. Peki, poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta yapmanın püf noktaları nelerdir? Poşe yumurta için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:43
Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta tarifi malzemeleri

Protein değeri ve besleyici olması ile mutfağımızda farklı çeşitlerde pişirilerek hazırlanan yumurta, son zamanlarda farklı bir tarifle sofralarımıza gelmeye başladı. Kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanan poşe yumurta tarifi son dönemde merak edilmeye başlandı. Peki, poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta yapmanın püf noktaları nelerdir? Poşe yumurta için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Poşe yumurta yapımında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Poşe yumurta yapmanın püf noktalarından biri beyazının tam pişmiş olması sarısının ise akışkan olmasıdır. Aklarının dağılmaması en önemli detaylardan biridir. Peki, poşe yumurta malzemeleri nelerdir? İşte, adım adım poşe yumurta yapımı...

-- Poşe yumurta için kullanılacak olan yumurtaların tazeliğine dikkat etmelisiniz. Yumurtayı elinize alıp içini salladığınızda içi sallanmıyorsa bu yumurtanızın taze olduğunun işaretidir.

-- Poşe yumurta pişireceğiniz suya biraz tuz ve sirke eklemelisiniz.

-- Yumurtayı pişirirken direkt suya kırmak yerine önce bir kaseye kırmalı sonra yavaşça suya bırakmalısınız.

Poşe yumurta pişirmek için tencere içine yaklaşık 4 parmak su ilave ederek kaynamaya bırakın. Su kaynadığında altını kısarak fokurdamasını önleyin. İçine yaklaşık 2 kaşık sirke ve biraz da tuz ilave ettikten sonra yumurtaları bir kase içerisinde kırarak yavaşça suya bırakın. 3 dakika kadar pişireceğiniz yumurtayı kevgir yardımı ile çevirerek pişirin. Böylece yumurtanın beyazı dağılmayacaktır. Yuvarlak ve opak bir kıvama gelen yumurtayı kevgirle dikkatlice aldıktan sonra kağıt havlu üzerinde suyunu alıp servise hazır hale getirebilirsiniz.

Doğu Karadeniz bölgesinin sevilen tariflerinden olan çılbır da poşe tekniği ile yapılır. Çılbır için ihtiyacınız olan malzemeler 2 yumurta, biraz sirke, tuz, tereyağı, kırmızı biber ve yoğurttur.

Poşe yumurta nasıl yapılır?

Bir tencerenin içine su ilave ettikten sonra biraz tuz ve 1 yemek kaşığı sirke koyun. Yumurta kaynadıktan sonra iki yumurtayı da bir kaba kırın. Sonra kırdığınız yumurtaları suyun içerisine bırakın. Yaklaşık 5 dakika kadar pişen yumurtaları süzgeç yardımıyla alın ve süzülmesini bekleyin. Daha sonra yumurtaların üzerine yarım su bardağı kadar yoğurt ilave edin. Bir tencerede biraz tereyağı ve kırmızı biberi kavurarak yoğurdun üzerine dökün ve servis yapın.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:43
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