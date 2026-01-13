  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı! Güney Azerbaycan Türklerinden net mesaj: Ne İsrail ne İran tarafımız Ankara-Bakü-Tebriz hattıdır! Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturmasında flaş gelişme PKK-SDG’ye Suriye’de rahat yok: Suriye Arap Ordusu Halep’in doğusuna sevkiyat başlattı! Batı'nın kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Berlin’deki yılbaşı kutlamalarını İran diye pazarladılar! "Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım" Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret! Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak!
Ekonomi POS cirosu beklemeden kullanılacak! Kuveyt Türk’ten Pratik Kart
Ekonomi

POS cirosu beklemeden kullanılacak! Kuveyt Türk’ten Pratik Kart

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
POS cirosu beklemeden kullanılacak! Kuveyt Türk’ten Pratik Kart

Kuveyt Türk, yerli ve milli ödeme sistemi TROY altyapısıyla sunduğu yeni Sağlam Business Pratik Kart’ı hizmete aldı. Kart sayesinde ödemeler ertesi gün kesinti olmadan hesaba aktarılıyor ve ek ücret ödenmiyor.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, işletmelerin POS cirolarını beklemeden kullanabilmeleri için geliştirdiği Sağlam Business Pratik Kart’ı hizmete sundu. TROY ödeme altyapısıyla hayata geçirilen kart sayesinde işletmeler, POS cihazı üzerinden yapılan tek çekim işlemlerinin tutarını ertesi gün herhangi bir komisyon kesintisi ve bekleme olmadan (0/0) kullanabilecek. Böylece nakit akışlarını komisyonsuz, blokesiz ve hızlı bir şekilde yönetebilecekler. Üstelik kart tahsis ücreti ya da yıllık aidat da bulunmuyor.

 

İşletmelere pratik ve güvenli çözüm

Sağlam Business Pratik Kart, özellikle mal ve hizmet tedariğini kartla ödeyen firmalar için önemli bir kolaylık sağlıyor. İşletmeler, POS cirolarına göre dinamik olarak belirlenen limitleriyle ödemelerini yönetebilirken, şubelerden anında kart teslimi avantajıyla da işlemlerine hemen başlayabiliyor. Kuveyt Türk’ün yeni çözümü; POS cirosunu beklemeden kullanmak isteyen işletmeler ve günlük tahsilatlarını hızlı nakde çevirmek isteyen KOBİ’ler için pratik, güvenli ve avantajlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Okan Acar, “İşletmeler için nakit akışının hızı kadar, bu akışın nasıl kullanıldığı da büyük önem taşıyor. Sağlam Business Pratik Kart sayesinde işletmelere POS üzerinden elde ettikleri ciroları beklemeden ve ek maliyetlere katlanmadan pratik bir finansal çözüm sunuyoruz. POS cihazı üzerinden gerçekleşen tutarlar, ertesi gün otomatik olarak işletmenin kredi kartı limitine aktarılıyor. POS bakiyesini kart limitine dönüştüren ve harcamalarda kullanan işletmeler nakit akışını hızlandırırken günlük harcamalarını ve finansal planlamalarını da daha esnek ve verimli hale getirebiliyor” dedi.

 

“Sağlam Business Pratik Kart’ın öne çıkan özellikleri

Kesintisiz harcama: POS cihazı üzerinden yapılan tek çekim işlemlerin tutarı ertesi gün kesinti olmadan karta aktarılıyor.

Ertesi gün aktarım: İşlemler, ertesi gün otomatik olarak karta yansıyor ve bekleme süresi ortadan kalkıyor.

Kart ücreti yok: Kart tahsis ücreti veya yıllık aidat alınmıyor.

Rahat nakit akışı: Ödemelerin ertesi gün karta aktarılması, işletmelerin finansal planlamasını kolaylaştırıyor.

Dinamik limit: Kart limiti, işletmenin POS cirosuna göre belirlenerek ihtiyaçlara uyum sağlıyor.

Anında teslim: Başvurunun ardından kart, şubede hemen hazırlanıp teslim ediliyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası’na mükemmellik ödülü!
Türkiye Finans Katılım Bankası’na mükemmellik ödülü!

Ekonomi

Türkiye Finans Katılım Bankası’na mükemmellik ödülü!

Lastik yönetiminde sır perdesi aralanıyor! 4500 lastik tek çatı altında
Lastik yönetiminde sır perdesi aralanıyor! 4500 lastik tek çatı altında

Ekonomi

Lastik yönetiminde sır perdesi aralanıyor! 4500 lastik tek çatı altında

Ülker halka açık gıda şirketleri arasında dünya liderliğini sürdürüyor!
Ülker halka açık gıda şirketleri arasında dünya liderliğini sürdürüyor!

Ekonomi

Ülker halka açık gıda şirketleri arasında dünya liderliğini sürdürüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23