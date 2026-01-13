  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın' Tozlu atölyenin kadın ustası: Öğretmenliği bıraktı, marangoz oldu Oyuncu Ufuk Özkan'dan kötü haber! Durum bu kez ciddi İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı Bölgede gerilim tırmandı! Füze saldırıları saatlerce sürdü Kakao fiyatları düştükçe düşüyor! Şehir beyaza büründü: Yüksek kesimlerde hayat durma noktasına geldi
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!
AA Giriş Tarihi:

Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!

Kakao fiyatlarındaki düşüş durdurulamıyor. Kakaonun ton başına fiyatı, geçen yılki sert düşüşünü bu yıla da taşırken, yılın ilk 12 gününde yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 5 bin 443 dolara indi.

#1
Foto - Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!

Emtia piyasası yıla jeopolitik gerginliklerle başlarken, tarım grubu tarafında iklim koşulları etkili olmaya devam ediyor. Kakaonun ton başına fiyatı, Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla 2025'te uluslararası piyasalarda yüzde 48,1 ile tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü kaydetmişti. Kakaonun ton başına fiyatı geçen yılı 6 bin 65 dolardan tamamlamıştı.

#2
Foto - Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!

Geçen yıl dünyanın önde gelen çikolata ve kakao üreticileri de kakao ürünleri satışlarında düşüş beklerken, ABD'nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planını duyurması da kakaodaki satış baskısında etkili oldu.

#3
Foto - Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!

Kakao fiyatlarında geçen yıl görülen satış baskısı yeni yılda da devam ediyor. Yıla 6 bin 65 dolardan başlayan kakaonun ton başına fiyatı, geçen seneki rekor hızdaki düşüşün ardından, bu yılın ilk 12 gününde yüzde 10,3 azalışla 5 bin 443 dolara indi.

#4
Foto - Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!

Batı Afrika'daki elverişli hava koşulları bu yıl kakao fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Söz konusu hava koşullarının, Fildişi Sahili ve Gana'da şubat-mart aylarındaki kakao hasadını artırması beklenirken, çiftçilerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha fazla üretim yapması öngörülüyor. Çiftçiler kakaonun kalitesi konusunda da iyimser.

#5
Foto - Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!

Kakao üretiminde artışın beklenmesine karşın talebin de zayıf seyretmesi bekleniyor.

#6
Foto - Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!

Fildişi Sahili'ndeki çiftçiler, son zamanlarda yaşanan alışılmadık yağışların, kakao üretiminde kayda değer bir artışın gerçekleşmesine yol açacağını öngörüyor. Bu ay açıklanacak Avrupa kakao işleme verilerinin de talebin zayıf kalmaya devam ettiğini göstermesi bekleniyor.

#7
Foto - Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!

Kakao üretimine ilişkin tahminlerindeki artış devam ediyor. Kakao tarafında kısa vadeli tepkiler oluyor ancak eski zirvelerine giden bir kakao ve yükselen bir trend öngörülmüyor.

#8
Foto - Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!

Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort, yaptığı değerlendirmede, kakao piyasasındaki genel görüşün cuma günkü sert düşüşün temel faktörlerden ziyade teknik etkenlerden kaynaklandığı yönünde olduğunu söyledi.

#9
Foto - Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!

Geçen hafta perşembe günü fiyatlar yükselince, ihracatçılar ve spekülatörlerin muhtemelen bu yükselişten faydalanarak satışa başladığını ifade eden Dort, aşağı yönlü ivme güçlendikçe, bazı spekülatörlerin yakın zamanda oluşturdukları uzun pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldığını ve bunun da aşağı yönlü hareketi daha da hızlandırdığını dile getirdi.

#10
Foto - Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!

Dort, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu düşüşün büyük bir kısmı, kakao piyasasının artan oynaklığına bağlanabilir ve bu oynaklık, azalan likiditeden kaynaklanmaktadır ki bu eğilimi geçen yıl boyunca sürekli olarak dile getirdim ve küresel stoklar azalmaya devam ettikçe ve kakao piyasasındaki açık pozisyonlar düşük kaldıkça devam etmesini bekliyorum. Bu düşüş kakao piyasasındaki yüksek teminat gereksinimlerinden de kaynaklanmaktadır."

#11
Foto - Kakao fiyatları düştükçe düşüyor!

Bundan sonraki dönemde, mevcut ve gelecek hasat sezonlarının fazla ürün getirmesi beklendiğinden, fiyatların büyük ölçüde aşağı yönlü bir eğilim göstermesinin öngörüldüğünü kaydeden Dort, "Kakao konusunda uzun vadeli düşüş beklentimizi koruyoruz ve son hareket beklentilerimize oldukça yaklaştırdı. Mevcut oynaklık göz önüne alındığında, hem daha fazla düşüş hem de potansiyel bir toparlanma olasılığı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?
Gündem

Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?

Sosyal medyada bir kişi, vefat eden eşini toprağa verdikten sonra incelediği telefonundaki mesajları ve yazışmaları görünce şoke oldu. Başın..
İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’
Gündem

İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’

Avukat Feyza Altun’un çağrısıyla İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde toplanan bir grup İranlı muhalif, ülkelerindeki rejime karşı basın a..
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Foncu medyanın amiral gemisi Halk Tv’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta milletin değerlerine saldıran, mazlumun yanında du..
Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!
Dünya

Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!

İran’daki sokak gösterilerini son Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi destekliyor. El artırıp ‘Şehirleri ele geçirin’ mesajı veren 65 yaşındaki Pehlevi..
FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!
Siyaset

FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cü cuntacılara methiyeler düzen, "Yarın bizimdir" diyerek milletin iradesine kastedenlere deste..
Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi
Gündem

Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, cenazeyi gördüğünü ve gassalla da konuştuğunu belirterek, "Gassal, 'Abi 18 gün suda kalacak bir be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23