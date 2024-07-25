POS cihazlarındaki hırsızlığa dikkat!

Zaman değişiyor ve insanlar her geçen gün fiziksel ödeme yöntemlerini daha az kullanıyor. Diğer bir deyişle nakit para kullanımı azalıyor. Çoğumuz için dijital cüzdanlar, temassız kredi veya banka kartları daha sık kullanılan güvenli yöntemler haline geldi.

Ancak her zaman için temassız işlemler yapmak mümkün olamayabiliyor. Birçok kredi kartı şirketi son derece ileri teknolojide kartlar kullanıyor olsa da para çekmek veya işlem yapmak için kullandığınız cihazlara kartınızı takmak zorunda kaldığınızda birçok riskle de karşı karşıya kalırsınız.

Dolandırıcılar ve korsan makineler kartınızdaki bilgileri çalmak ve finansal verilerinize erişmek için birçok yöntem kullanabilir. Yasa dışı kart okuyucu cihazlar hem ATM’lerde hem de POS cihazlarında ciddi bir tehdit olarak öne çıkıyor. LifeHacker’ın haberine göre, kartınızı fiziksel olarak kullanmanız gerektiğinde bazı önemli ipuçlarına dikkat etmeniz gerekiyor.

Korsan makineler nasıl tespit edilir?

Birçok korsan POS cihazı gerçek gibi görünecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak kartınız takıldığında verilerinizin çalınabileceğini belirten bazı işaretler de bırakırlar. Fiziksel olarak kartınızı kullanmanız gerektiğinde şu işaretler kartınızın güvenliğini sağlayabilir:

Karşılaştırın: POS cihazlarını aynı mağazadaki veya ATM girişindeki diğer kart okuyucularla karşılaştırın. Farklı görünüyorsa bu cihaz muhtemelen sahtedir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Korsan cihazı çıkarmaya çalışın: Kullanacağınız POS cihazını veya ATM girişini gerçek anlamda çekiştirin. Birçok korsan cihaz gerçek donanımın üzerine takılır ve küçük bir çabayla çıkarılabilir. Bu tür bir çekiştirmeyle gerçek cihaza zarar vermezsiniz. Tuş takımının altına tırnağınızı sokup sokamayacağınıza bakın ve yukarı kaldırın. Dolandırıcılar şifrenizi çalabilmek için gerçek makinenin üzerine korsan bir tuş takımı ekleyebiliyorlar.

İşaret arayın: Kart okuyucu cihazın üzerinde yapışkan kalıntısı olup olmadığını inceleyin. Dolandırıcılar çoğunlukla korsan cihazları hızlı bir şekilde ve özensizce yerleştirirler ve arkalarında bu tür işaretler bırakabilirler.

İçine bakın: Kartınızı bir kart okuyucuya takmadan önce içerisine sıkışmış bir şey olup olmadığından emin olmak için kart yuvasına ışık tutun.

Diğer tavsiyeler

Sadece fiziksel olarak dikkatli olmak bile sizi birçok korsan makineden koruyacaktır. Ancak bir ATM veya POS makinasını kullanmadan önce de bilmeniz gereken diğer bazı önemli ipuçları bulunuyor.

Farkındalık: Kredi kartı veya ATM kartı kullanmak üzereyken etrafınıza dikkat etmeye özen gösterin. Kullandığınız makinenin kırık veya kirli görünen bir yüzeyi olup olmadığını bileşenlerinin güvenli olup olmadığını inceleyin. İçgüdülerinize güvenin. Herhangi bir şüpheniz varsa farklı bir ATM veya farklı bir POS makinesi kullanın.

Tuş takımını kapatma: Bir korsan cihazın olduğuna inanmak için bir neden görmeseniz dahi dolandırıcılar şifre bilgilerinize erişmek için makinenin tuş takımını gören küçük kameralar kurabiliyor. Dolayısıyla her işlemde tuş takımını kapatmak en sağlıklı yöntemdir.

Temassız alışveriş tercih etme: Tüm bu risklerden kaçınmanın en iyi yolu ise ödemenizi veya işlemlerinizi temassız gerçekleştirmek. Dolandırıcıların temassız bir işlemle kart bilgilerinizi çalması imkansız olmasa bile imkansıza yakındır.