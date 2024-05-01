  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İkiyüzlü ABD'den Katil İsrail'e suçlama! İnsan hakları ihlal edildi

Fatih Erbakan’dan olay çıkaracak açıklama! Bunu rahmetli baban duysa, “Hadi oradan, hadi oradan” derdi

1995'te boşaltılmıştı! Terörden temizlenen köylere 29 yıl sonra geri dönüş

Soykırım için silah satışına devam! Böyle olur vahşi Batı’nın adaleti

Flaş kulis! İsmail Saymaz, Türkiye’yi sallayacak istifayı açıkladı

Buna kargalar bile güler! İşçi kıyımı yapan CHP işçi bayramı kutluyor

Hani yalandı! ‘Doğal gaz bulunmadı’ diyen CHP’nin teklifine bakın

Kısıtlamalara rağmen bariyerleri aşan gruba müdahale: 20 gözaltı

‘Darbecilere merhamet mazlumlara zulümdür’ diyen hukukçular: İdam edilmediklerine şükretsinler

Kazakistan'da bir trendeki görüntüler viral oldu! 'Türk Kanı'nı böyle duyurdular
Gündem Pos bıyıklı kırmızı kazaklı TİP'liden provokasyon! Erkan Baş 'emekçi' polisin üzerine yürüdü
Gündem

Pos bıyıklı kırmızı kazaklı TİP'liden provokasyon! Erkan Baş 'emekçi' polisin üzerine yürüdü

Yeniakit Publisher
2024-05-01 13:00:00 - 2024-05-01 13:00:14

1 Mayıs'ta Taksim'in güvenlik gerekçesiyle etkinliklere izin verilmemesine karşın marjinal solcu grupların provokasyonuna öncülük ederek izinsiz alana girmekte ısrar eden TİP'li Erkan Baş polise bağırıp üzerine yürüdü.

Taksim Meydanı ve çevresi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatıldı.

1 Mayıs tedbirlerine rağmen bir grup marjinal sol ile kendilerine eşlik eden TİP'liler Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'ne kurulan polis barikatını aşarak Taksim'e yürümeye çalıştı. Polis, Taksim'de provokasyon yapmak isteyen grubun geçişine izin vermedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Milletvekili Erkan Baş, kendilerine izin vermeyen polise tepki gösterdi.

Erkan Baş görev başındaki polislere bağırdı

Sözde, emekçilerin hakkını savunduklarını söyleyen TİP'li Erkan Baş, işçi gününde görevini yapmaya çalışan polislere el kaldırıp bağırdı.

Baş'ın tahrikine gelmeyen polis memuru, "Sana bağıran kim?" yanıtını verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada görüntülerin yayılmasının ardından Baş'a tepki yağdı.

Kısıtlamalara rağmen bariyerleri aşan gruba müdahale: 20 gözaltı
Kısıtlamalara rağmen bariyerleri aşan gruba müdahale: 20 gözaltı

Gündem

Kısıtlamalara rağmen bariyerleri aşan gruba müdahale: 20 gözaltı

1 Mayıs’ı da boş geçmediler! DEM çalıyor CHP oynuyor
1 Mayıs’ı da boş geçmediler! DEM çalıyor CHP oynuyor

Gündem

1 Mayıs’ı da boş geçmediler! DEM çalıyor CHP oynuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23