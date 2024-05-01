Pos bıyıklı kırmızı kazaklı TİP'liden provokasyon! Erkan Baş 'emekçi' polisin üzerine yürüdü
1 Mayıs'ta Taksim'in güvenlik gerekçesiyle etkinliklere izin verilmemesine karşın marjinal solcu grupların provokasyonuna öncülük ederek izinsiz alana girmekte ısrar eden TİP'li Erkan Baş polise bağırıp üzerine yürüdü.
Taksim Meydanı ve çevresi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatıldı.
1 Mayıs tedbirlerine rağmen bir grup marjinal sol ile kendilerine eşlik eden TİP'liler Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'ne kurulan polis barikatını aşarak Taksim'e yürümeye çalıştı. Polis, Taksim'de provokasyon yapmak isteyen grubun geçişine izin vermedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Milletvekili Erkan Baş, kendilerine izin vermeyen polise tepki gösterdi.
Erkan Baş görev başındaki polislere bağırdı
Sözde, emekçilerin hakkını savunduklarını söyleyen TİP'li Erkan Baş, işçi gününde görevini yapmaya çalışan polislere el kaldırıp bağırdı.
Baş'ın tahrikine gelmeyen polis memuru, "Sana bağıran kim?" yanıtını verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sosyal medyada görüntülerin yayılmasının ardından Baş'a tepki yağdı.