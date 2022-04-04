Porto Santa Clara maçı ne zaman? Porto Santa Clara karşılaşması saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Portekiz 1. Ligi'nin 28. haftasında Porto ile karşı karşıya gelecek. Portekiz 1. Ligi'nde Porto’nun bu haftaki rakibi pek de dişli gibi durmuyor. Zira Portekiz Süper Lig’nde liderlik koltuğuda oturan Porto 73 puanla liderlik koltuğunda oturuyor, Santa Clara ise 31 puanla 10. sırada yer alıyor. Porto Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta? Porto Santa Clara mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak? Porto Santa Clara canlı izle!
Portekiz 1. Lig'de heyecan sürüyor... 73 puanlı Porto sahasında 31 puanlı Santa Clara’ı ağırlayacak. Portekiz 1. Ligi'nin 28. haftasında Porto ile Santa Clara kozlarını paylaşacak. Peki, Porto Santa Clara maçı ne zaman? Porto Santa Clara maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
Portekiz 1. Ligi'nin 28. haftasında Porto ile Santa Clara kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm bilgiler haberimizde. Mücadele öncesi Porto 73 puanla liderlik koltuğunda oturuyor, Santa Clara ise 31 puanla 10. sırada yer alıyor.
Porto Santa Clara maçı ne zaman saat kaçta?
Porto ile Santa Clara arasında oynanacak maç bugün saat 22.15'te başlayacak.
Porto - Santa Clara maçı hangi kanalda canlı?
Porto - Santa Clara takımları arasındaki maç S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak
Porto Santa Clara maçı ilk 11’leri
Porto: D. Costa; Sanusi, Pepe, Mbemba, Mario; Vitinha, Uribe; Vieira, Otavio, Pepe, Evanlison
Santa Clara: Pereira; Ramos, Tassano, Boateng, Mansur; Carvalho, Morita; Ricardinho, Crysan, Lincoln; Costa