Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci karşılaşmasında Portekiz ekibi Porto, İtalyan devi Roma'yı ağırlayacak. Şimdiye kadar Porto ile 5 kez karşılaşan Roma, bu karşılaşmalardan ikisinden mağlup, ikisinden ise beraberlikle ayrıldı. Roma, Porto karşısındaki tek galibiyetini ise bu yıl aldı. Peki, Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Porto, Roma ile karşılaşacak. 6 Mart Çarşamba günü(Bugün) saat 23.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 ve Bein Sports Max HD 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Bu maçın hakemi Cüneyt Çakır olacak.

Cengiz Ünder Porto karşısında oynayacak mı?

İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak olan Porto - Roma karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ünder, 19 Ocak'tan bu yana sağ ayak bileğindeki sıkıntı ile boğuşuyor.

Sezona çok iyi başlayan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Cengiz Ünder, 25 resmi maçta 6 gol attı ve 9 asist yaptı.

Cengiz Ünder'in yokluğunda Roma, derbide karşılaştığı Lazio'ya 3-0 yenilerek taraftarlarının tepkisini çekti.

2017 yaz transfer sezonunda Medipol Başakşehir'den 13,4 milyon Euro'ya transfer edilen milli yıldız için Roma'nın, Arsenal'dan gelen yüklü bir teklifi de geri çevirdiği söyleniyor. Cengiz'in Transfermarkt değeri ise 35 milyon Euro'yu bulmuş durumda.

Porto Roma maçı istatistikleri

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı evinde 2-1 kazanan 24 takımın 11'i turu geçmeyi başardı (%45,8).

Porto, Avrupa kupalarında Roma ile karşılaştığı iki eşleşmede de bir üst tura çıkan taraf oldu (1981/82 Kupa Galipleri Kupası & 2016/17 Şampiyonlar Ligi play-off).

Porto, 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkarken; Roma, 2007/08'den sonra ilk kez üst üste iki sezonda bu aşamayı geçmeyi hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son yedi deplasman maçını kaybeden Roma, Mart 2008'den (vs Real Madrid) bu yana ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son altı eleme turu maçında galip gelemeyen Porto (1B 5M), son beş maçın dördünde gol sevinci yaşayamadı.

Porto, Ekim 1986'dan bu yana ilk maçı kaybettiği Şampiyonlar Ligi/Şampyon Kulüpler Kupası eşleşmelerinde tur atlayamadı. O sezon ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Porto, rövanşta FC Vitkovice'yi 3-0 yenip bir üst tura yükselmişti.

Roma, eşleşmenin ilk maçında Porto kalesine dokuz isabetli şut çekerken; bu, Portekiz ekibinin Nisan 2015'teki Bayern Münih maçından (10) bu yana rakiplerine en fazla isabetli şut imkanı tanıdığı maçtı.

Eşleşmenin ilk maçında sadece 22 dakika sahada kalan Adrian Lopez, buna rağmen Porto'nun en fazla şut pası atan oyuncusu oldu (3). Takımının tek golünü de kaydeden Adrian, Eylül 2014'ten bu yana bu turnuvada ilk kez gol sevinci yaşadı.

Eşleşmenin ilk maçında Porto filelerine iki gol gönderen Nicolo Zaniolo (19 yıl 225 gün), turnuva tarihinde eleme maçlarında bunu başaran en genç ikinci oyuncu oldu (Kylian Mbappe'nin ardından ? 18 yıl 113 gün).

Roma formasıyla çıktığı son 11 Şampiyonlar Ligi maçında 14 gole katkıda bulunan Edin Dzeko (10 gol & 4 asist), bu süreçte oynadığı sadece bir maçta tabelaya etki edemedi.