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Portekiz medyası resmen duyurdu! Fenerbahçe'de Yacine Brahimi sesleri

Fenerbahçe, Portekiz takımlarından Porto'da forma giyen Yacine Brahimi'yi yakın takibe aldı.

06 Ocak 2019 Pazar 02:51
Portekiz medyası resmen duyurdu! Fenerbahçe'de Yacine Brahimi sesleri

Sadık Çiftpınar ile transferin startını veren Fenerbahçe hedefini büyüttü. Rotayı Avrupa pazarına çeviren Sarı-Lacivertli kulübün, Porto’da forma giyen Yacine Brahimi ile ilk büyük bombasını patlatmayı hedeflediği ileri sürüldü. Portekiz’de yayımlanan Record Gazetesi’nde yer alan habere göre Porto, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan sol kanat oyuncusunu devre arası elden çıkarmak istiyor.

Kiralık olarak geliyor!

Cezayirli süperstar için Everton, West Ham United, Milan, Roma ve Lazio gibi kulüplerin ismi geçse de Fener’in bu oyuncu için istekli olduğu belirtildi. Güçlü bir kadro kurmak için kaliteli oyuncular almak isteyen Kanarya’nın 28 yaşındaki oyuncu için önce menajeriyle, sonra da kulübüyle görüşmeler yaptığı kaydedildi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Brahimi için Fener satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ifade edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 02:51
  1. Fenerbahçe
  2. Porto
  3. Yacine Brahimi
  4. Transfer haberleri

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