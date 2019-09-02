Portekiz medyası duyurdu! Aboubakar Beşiktaş'ta Portekiz medyasında yer alan habere göre Beşiktaş eski golcüsü Aboubakar ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Portekiz basını Porto’da bu sezon beklentilerin altında kalan yıldız golcünün Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru olacağını yazdı. Aboubakar’ın daha önce Beşiktaş’ta gösterdiği çıkışı örnek gösteren basın, Kamerunlu golcünün Beşiktaş’a gitmesi halinde eski günlerine yeniden dönebileceğini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.