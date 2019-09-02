Portekiz medyası duyurdu! Aboubakar Beşiktaş'ta
Portekiz medyasında yer alan habere göre Beşiktaş eski golcüsü Aboubakar ile anlaşma sağladığı iddia edildi.02 Eylül 2019 Pazartesi 00:15
Portekiz basını Porto’da bu sezon beklentilerin altında kalan yıldız golcünün Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru olacağını yazdı. Aboubakar’ın daha önce Beşiktaş’ta gösterdiği çıkışı örnek gösteren basın, Kamerunlu golcünün Beşiktaş’a gitmesi halinde eski günlerine yeniden dönebileceğini vurguladı.
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