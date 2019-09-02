0553 313 94 23

Portekiz medyası duyurdu! Aboubakar Beşiktaş'ta

Portekiz medyasında yer alan habere göre Beşiktaş eski golcüsü Aboubakar ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:15
Portekiz medyası duyurdu! Aboubakar Beşiktaş'ta

Portekiz basını Porto’da bu sezon beklentilerin altında kalan yıldız golcünün Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru olacağını yazdı. Aboubakar’ın daha önce Beşiktaş’ta gösterdiği çıkışı örnek gösteren basın, Kamerunlu golcünün Beşiktaş’a gitmesi halinde eski günlerine yeniden dönebileceğini vurguladı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 00:15
  1. Beşiktaş
  2. Portekiz
  3. Vincent Aboubakar
  4. Porto

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Limak Bodrum Golf Cup
    1. Limak Bodrum Golf Cup
    2. Serkan Özbalta: “Deplasmanda alınan 1..
    3. Ali Koç beraberliğe üzüldü
    4. Fenerbahçe 1 puana razı oldu
    5. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    6. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında galip..
    7. Konyaspor'dan ses getirecek transfer..
    8. Portekiz medyası duyurdu! Aboubakar..
    9. Galatasaray'dan transfer bombası Mario..
    10. Trabzonspor ikinci beraberliğini..
    11. Polisin ’dur’ ihtarına uymadı kaza..
    12. Süper Lig'de lider kim? İşte, Süper..
    13. Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
    14. Futbol: TFF 1. Lig
    15. Başkan Çimen kızının nikahını kıydı
    16. Baklava şerbetinin kıvamı nasıl..
    17. Rize’de yayla yolunda kaybolan 6..
    18. Futbol: Süper Lig'de görünüm
    19. 5 yaşındaki çocuk dövülerek öldürüldü,..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 2 Eylül 2019
    21. Genç evlilik mağduru: Babalarına..
    22. Arjantin'de şirketlerin döviz..
    23. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    24. Süper Lig: BTC Türk Yeni Malatyaspor:..
    25. 26. Uluslararası Aspendos Opera ve..
    26. Futbol: TFF 1. Lig
    27. TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    28. Fenerbahçe, sezonun ilk puan kaybını..
    29. Süper Lig: Fenerbahçe: 1 -..
    30. Futbol: Süper Lig
    ABD İdlib'de muhalifleri vurdu! Çok sayıda sivil ve muhalif şehit oldu
    ABD İdlib'de muhalifleri vurdu! Çok sayıda sivil ve muhalif şehit oldu
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Cübbeli Ahmet Hoca anket sonucu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
    Cübbeli Ahmet Hoca anket sonucu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
    Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Az önce testi bitirdik
    Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Az önce testi bitirdik
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Ali Babacan için Çankaya’da ofis tutuldu
    Ali Babacan için Çankaya’da ofis tutuldu
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz