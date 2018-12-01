Portakallı ballı kek tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı portakal veya kayısı reçeli

1 çay bardağı bal

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı muskat

Yarım çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN

2 çay bardağı su

1 çay bardağı bal

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Yumurtaları ve toz şekeri bir kapta, rengi açılıp bir misli kabarana dek çırpın. Ardından içine kabartma tozu hariç, tüm malzemeyi katıp, karıştırın. Ardından kabartma tozunu da ekleyip, tekrar karıştırın. Yağlanıp unlanmış kalıba malzemeyi boşaltıp, yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. 2 çay bardağı suyu balla karıştırıp, fırından çıkarttığınız kekin üzerine gezdirin. Kekin biraz kabarmasını bekleyin. Sonrasında yuvarlak kalıplarla dilimler çıkarın. Pudra şekeri ve limon suyunu karıştırıp keklerin üzerine sürün ve servis yapın.