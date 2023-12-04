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Kadın - Aile Portakalın hiç bilinmeyen sırrı ortaya çıktı: Suyunu şekersiz...Öyle yiyorsanız, pişman olmazsınız, deneyin! İyi geliyor
Kadın - Aile

Portakalın hiç bilinmeyen sırrı ortaya çıktı: Suyunu şekersiz...Öyle yiyorsanız, pişman olmazsınız, deneyin! İyi geliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-04 21:48:00 - 2023-12-04 21:57:00
Portakalın hiç bilinmeyen sırrı ortaya çıktı: Suyunu şekersiz...Öyle yiyorsanız, pişman olmazsınız, deneyin! İyi geliyor

Portakal, en uzun süre raflarda kalan meyve: C vitamini deposu olarak biliniyor. Ancak hakkında bilinmeyen çok şey var. İşte portakalın hiç bilinmeyen faydaları....

En uzun süre raflarda kalan meyve olan portakal, C vitamini deposu olarak biliniyor. Ancak hakkında bilinmeyen çok şey var. İşte portakalın hiç bilinmeyen faydaları....

TÜM GÜN C VİTAMİNİ İHTİYACINIZI KARŞILAR

Portakala C vitamini deposu derken gerçekçi bir yaklaşım yapılıyor. Günlük olarak vücuda alınması gereken C vitamini miktarı kadınlar için 75 mg, erkekler için ise 90 mg'dır. Portakal gerçekten de günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamaya yetiyor.

SOLUNUM YOLUNUZA İLAÇ

Portakal bağışıklığı güçlendirerek kalp sağlığını korur, kolesterol seviyesini düşürür, solunum yolu hastalıklarına ve bazı kanser türlerine, romatizmalı eklem yangısına, ülsere ve böbrek taşlarına karşı da etkilidir.

SİNİR SİSTEMİ VE KARACİĞER MUCİZESİ
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Portakal içinde bulunan B vitamini ve fosfor sayesinde sinir sistemini güçlendirir. Böylece bedensel yorgunluğun da giderilmesine fayda sağlar.

Ayrıca portakal karaciğeri güçlendirir, kanı temizler ve vücuttaki zararlı toksinlerin dışarı atılmasını sağlar..

PORTAKAL SUYUNU ŞEKERSİZ İÇİN

Portakal suyu bağırsakların işleyişini düzenler ve bağırsak tembelliğiniz varsa bu durumu ortadan kaldırır. İdrar söktürücü özelliğiyle kabızlığa da çare olmaktadır.

Portakalın hiç bilinmeyen etkisi ortaya çıktı! Suyunu şekersiz içerseniz...
Yiyeceklerin sindirimini hızlandıran portakal suyu, şeker ilavesiz olduğunda bağırsakların ideal dengede çalışmasını sağlar. Sorunlarınızdan kurtulmak için tam da mevsimi gelen portakalı ve suyunu beslenmenizden eksik etmeyin.

DUYGUSAL MEYVE PORTAKAL!

Portakallar ve portakal çiçeği muhteşem faydalarının yanında, aşkın da sembolüdür. Ayrıca portakal rengi güz ve hasat zamanı rengidir.

Pomelo veya 'Çin greyfurtu' olarak da bilinen meyve mandalinanın bir melezidir. Ayrıca portakal kelimesi, Sanskritçe Naranga'nın çevirisinden gelir. Bu da 'kokulu' anlamına geliyor.

 

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