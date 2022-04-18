Portakal kabuğu reçeli tarifi nasıl yapılır? Kolay evde portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır?

Portakal kabuğu reçeli yapımı tarifi

Malzemeler

10 adet portakal

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı portakal suyu

Portakal kabuğu reçeli yapımı tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak reçelimiz için portakallarımızın kabuklarını soyalım. Ben daha kolay olduğu için yarım ay şeklinde, bıçakla dibine kadar inmeden çizikler atarak soyun. Portakal kabuklarımızı 1 cm’den biraz ince olacak şekilde uzunlamasına dilimleyelim. Dilimlerin içerisinde kalan beyaz kısımları temizlemeden elimizle rulo şeklinde saralım. Sardığımız portakal rulolarını pişerken açılmaması için temiz bir iğne ile ipliğe dizelim. Bunun için beyaz pamuklu bir ipi tercih edebilirsiniz. Bütün portakal kabuklarımız bitene kadar bu işleme devam edelim. Daha sonra hazırladığımız portakal kabuklarını uygun bir kase içerisine alalım ve üzerini geçecek kadar suyu üzerine ekleyelim. Portakal kabuklarının acılığının gitmesi için bu şekilde 4 defa suyunu değiştirerek 1 gece boyunca bekletelim. Ertesi gün beklettiğimiz portakal kabuklarını suyun içerisinden alarak uygun bir tencereye yerleştirelim. Portakal kabuklarımızın üzerini geçecek kadar normal suyumuzu da ilave edelim. Kaynamaya başladıktan 4-5 dakika sonra portakal kabuklarımızı bir tabağa alalım, tenceredeki acı suyu boşaltalım. Portakal kabuklarını tencereye alarak tekrar taze su ekleyelim. Portakal kabuklarımızdaki tüm acılığı almak için bu şekilde 4 defa suyunu değiştirelim. Son suyumuzda portakal kabuklarımızı yumuşayıncaya kadar kaynatalım. Yumuşayan portakal kabuklarımızı suyun içerisinden alalım ve sarı renkli acı suyumuzu boşaltalım. Şerbeti için tencereye toz şeker ve suyu alalım, şeker eriyip kaynayıncaya kadar karıştıralım. 2-3 dakika kaynadıktan sonra portakal kabuklarımızı ilave edelim, bu şekilde 10 dakika kaynamaya bırakalım. En son portakal suyunu ilave edelim ve yaklaşık 20 dakika kadar pişirmeye devam edelim. Eğer biraz daha akışkan kıvamlı bir reçel isterseniz oranları biraz arttırabilirsiniz. Reçelimizin kıvamını anlamak için küçük bir kaseye bir kaç kaşık koyarak buzdolabında soğumaya bırakalım. Bir kaç dakika sonra kontrol edelim, istediğimiz kıvama gelmişse ocağın altını kapatalım. Yıkanmış kavanozun içerisine sıcakken reçellerimizi ipi ile birlikte koyarak ağzını sıkıca kapatalım. Reçellerinizi serin yerlerde muhafaza etmelisiniz. Eğer emen tüketmek isterseniz portakal rulolarınız soğuduktan sonra ipini dikkatlice çıkartmalısınız. Afiyet olsun.

Portakal kabuğu reçeli püf noktaları nelerdir?

Portakal kabuklarının acılığını gitmesi için suyunu ara ara değiştirerek 1 gece bekletmeli aynı zamanda pişirirken de kaynama suyunu ara ara değiştirmelisiniz. ...

Reçelimizin kıvamını anlamak için küçük bir kaseye bir kaç kaşık koyarak buzdolabında soğumaya bırakabilirsiniz.

Portakal Kabuğunun Faydaları

Cilt Sağlığını Korur.

Dişleri Beyazlatır.

Hücre Yenilenmesini Sağlar.

Bağırsakları Çalıştırır.

Metabolizmayı Hızlandırır.

Kötü Kolesterolü Düşürür.

Mikrop ve Bakteriyi Temizler.

Odadaki Kötü Kokuyu Yok Eder