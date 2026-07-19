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Yerel Porsuk Çayı'nda feci olay
Yerel

Porsuk Çayı'nda feci olay

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Porsuk Çayı'nda feci olay

Eskişehir'de bir süredir kayıp olarak aranan 68 yaşındaki kadının cansız bedeni, sabah saatlerinde AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Porsuk Çayı'ndan çıkarıldı.

Olay, saat 05.14 sıralarında Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafe karşısındaki iskelenin yanında Porsuk Çayı içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Suda bulunan şahsın karaya çıkarılması için itfaiye ve emniyet birimlerinin AFAD ekiplerinden yardım talep etmesi üzerine, 5 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 araç ve 1 bot ile ivedilikle bölgeye intikal etti.

 

Bot yardımıyla suya giren ekiplerin ortak çalışması sonucunda şahıs sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet güçlerince yapılan inceleme ve kimlik tespit çalışmalarında, cansız bedenin daha önceden hakkında kayıp ihbarı verilen ve psikiyatrik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen 68 yaşındaki Ayten Kılıç'a ait olduğu tespit edildi. Ayten Kılıç'ın cansız bedeni, olay yerindeki işlemlerin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastane morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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