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Kadın - Aile Porselen gibi bir cilt için patates maskesi: Listelerin en başında yerini o aldı! Hiç kimse buna inanamadı!
Kadın - Aile

Porselen gibi bir cilt için patates maskesi: Listelerin en başında yerini o aldı! Hiç kimse buna inanamadı!

Yeniakit Publisher
2023-09-17 22:52:00 - 2023-09-17 22:54:56
Porselen gibi bir cilt için patates maskesi: Listelerin en başında yerini o aldı! Hiç kimse buna inanamadı!

Cildinizi mermer gibi yapacak, porselen gibi gözükmesini sağlayacak patates maskesini mutlaka deneyin. Peki, patates maskesi nasıl yapılır?

Cildinizin pürüzsüz, sağlıklı ve canlı gözükmesini isteyenler için patates maskesi tarifini paylaşıyoruz. Kimyasal ürünler kullanmak yerine, bu doğal maskeyi yaparak cildinizi porselen görünüme kavuşturabilirsiniz. Peki, patates maskesi nasıl hazırlanır?

Patates maskesi nasıl hazırlanır?

Patatesin kabuklarını soyun ve rendenin ince kısmıyla rendeleyin.
Rendelediğiniz patateslerini suyunu iyice sıkarak bir kaba aktarın.
Bu suyla kuru olan yüzünüzü yıkayın, posasını da göz altlarınıza ve burun üzerine koyarak bir süre bekletebilirsiniz.
Ardından yüzünüzü bol suyla durulayın. İşte bu kadar basit!
Bu maskeyi haftada 3 kez uygulayabilirsiniz. Patates maskesinin bilinen bir zararı bulunmuyor ancak özellikle hassas bir cilde ve alerjik bir bünyeye sahipseniz bu maskeyi düzenli olarak kullanmadan önce doktorunuza mutlaka danışın deriz.

Patates maskesinin cilde faydaları

–Doğal peeling etkisiyle cildi ölü derilerden arındırıyor.
–Cildi nemlendirdiği için özellikle kuru cilde sahip olanlara çare oluyor.
–Göz altı morluklarınından ve cilt lekelerinden kurtulmanızı sağlıyor.
–Göz altı şişliklerini yok ediyor.
–Antibakteriyel özellik taşıdığı için akne ve sivilcelerden kurtulmanıza yardımcı oluyor.
–Gözenekleri sıkılaştırıyor ve cildin daha dinç gözükmesini sağlıyor.
–Cilt rengini açarak güneş lekeleri gibi sorunlara da çözüm oluyor.

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