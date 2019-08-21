Pornografik filmler otobüs tabletlerinde! Bir rezalet de Adıyaman Ünal'dan
Türk toplumunda hızla yayılan ve normalleştirilmeye çalışılan ahlak dışı yayınlar seyahat şirketlerine ait otobüslerde de yer almaya başladı. Yeniakit.com.tr istihbarat servisine gelen bilgiye göre; Adana'nın en güvenilir firmalarından AS Adana'ya ait otobüslerden sonra bu kez de Adıyaman Ünal Turizm'in otobüslerinde erotik içerikli filmler yayınladığı ortaya çıktı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:43
Taha Emre Özdemir Ankara
Adana'nın önde gelen otobüs firmalarından AS Adana'nın otobüslerinde bulunan LED ekranda erotik içerikli filmlerin yayınlanmasını gündeme getiren yeniakit.com.tr'nin istihbarat servisine bir görüntü de Adıyaman'dan geldi.
Rezalet bu kez Adıyaman'da
Adıyaman Ünal Turizm Firması'nın İzmir Adıyaman seferini yapan otobüsündeki bir yolcu, koltuk tabletindeki erotik film rezaletini yeniakit.com.tr'ye bildirdi. Film tabletlerinde 'Erotik' kategorisi ile yayınlanan yapımlarda 'Cinsellik Unsurları İçerir' uyarısı da yapılıyor. B.S adlı yolcu gördüğü rezalet karşısındaki tepkisini şöyle anlattı:
"Bayram tatili dönüşünde eşim ile birlikte Adıyaman'a dönüyordum. Tablet televizyondan film izlemek isterken 'Erotik' kategorisi ile karşılaştım. Yanımda eşim ile gördüğüm bu çirkin görüntü karşısındaki tepkimi otobüs personeline ilettim. Haberleri olmadığını söylediler."
Henüz açıklama yok
Adıyaman Ünal Turizm'den henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Öte yandan AS Adana Firması da sorumluların cezalandırılacağına yönelik bir açıklama yaparken, 'Yolcularımızdan özür diliyoruz.' ifadelerini kullanmıştı. Ancak otobüs tabletindeki söz konusu erotik içerikli yayınlar henüz kaldırılmadı.
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