Ponponlu yastık nasıl yapılır?
Son zamanlarda sevilerek kullanılan ponponlu yastık kılıfı nasıl yapılır?14 Ağustos 2018 Salı 18:38
MALZEMELER
-Yastık kılıfı
-Ponponlar
-Kasnak
-Elyaf
NASIL YAPILIR?
Bir cetvelle ölçerek aynı aralıklarda olmak şartıyla istediğiniz aralıklarda işaretler koyun.
Ponponlarınızı dikerken kılıfı kasnakla gererseniz daha düzgün bir sonuç yakalayabilirsiniz.
Yastık kılıfının kenarlarını tersinden dikin. Bir kenarını elyaf yulaf doldurmak için dikmeden bırakın.
İçine elyaf doldurduktan sonra kalan kenarı da dikin.
İşte ponpon yastığınız hazır! Güle güle kullanın.
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