Pompeo’dan Yunan’a tam destek

Münübe Yılmaz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunan mevkidaşı Dendias’a yazdığı mektupta Türkiye’yi bölgedeki gerilimi artırmak ile suçlayarak, Yunanistan’ın ise istikrarın önemli bir destekçisi olduğunu ifade etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yakın zamanda kendisine yazdığı mektuba cevap veren Pompeo, “Türkiye’nin bölgedeki ikili ilişkileri sadece gerilimi artırıyor" ifadesinde bulundu. dedi. "Baskı, tehdit, sindirme ve askeri güç Doğu Akdeniz’deki tansiyonu düşürmez” diyen Yunan destekçisi Pompeo, Atina’nın ikili ilişkilerini diyalog ile yürütme taraftarı olduğunu, bölgede ortaya çıkabilecek bir gerginlikten kaçınmak için gerekli tüm adımları attığını ileri sürdü. Yunanistan ve ABD’nin Doğu Akdeniz konusunda aynı vizyonu paylaştığını aktaran Pompeo, “Biz uluslararası hukukun gözetildiği barışçıl bir bölge istiyoruz” ifadelerinde bulundu. Pompeo, Türkiye’yi provakasyon yapmak ile suçlayarak, “NATO müttefiki Türkiye’yi bu provakasyonları bitirmeleri konusunda her zaman uyaracağız” dedi.