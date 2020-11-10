Pompeo'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret edecek.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar'da temaslarda bulunacak.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret edecek.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar'da temaslarda bulunacak.
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