  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler: İkinci Trump dönemi başlayacak
Dünya

Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler: İkinci Trump dönemi başlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yapacağı ziyaret öncesi ortalığı karıştıracak açıklamalar yaptı. Pompeo, Joe Biden’ın resmi olarak seçimi kazanmasına rağmen “yasal” oyların sayılmasının ardından “İkinci Trump döneminin” sorunsuz başlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:37:00 -
Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler: İkinci Trump dönemi başlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta başlayacak resmi ziyaret turu öncesinde açıklamalarda bulundu. 13-23 Kasım tarihleri arasında Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a gidecek Pompeo’nun ziyaret sebebiyle ilgili açıklama yapılmadı.Bu ülkelerden birçoğu seçim sonrasında seçilmiş başkan Joe Biden’ı tebrik ederken, Pompeo’nun dün gece yaptığı bir açıklama büyük tartışma yarattı.

Pompeo, “yasal” oyların sayılmasının ardından “ikinci Trump döneminin” başlayacağını söyledi. Herhangi bir kanıt ve belge göstermeden bu şekilde konuşması ABD kamuoyundan tepki çekerken Pompeo, Fox News’te katıldığı bir röportajda, “20 Ocak’ta kim Beyaz Saray’a giderse gitsin güzel bir geçiş süreci olacağına eminim” ifadesini kullandı.

Seçimleri kazanması için gereken 270 Seçiciler Kurulu Delege sayısına ulaşan Biden’ın seçimi kazandığını kabullenmeyen Trump, Pompeo’nun açıklamalarının ardındna, “İşte Mike bu yüzden ABD Askeri Akademisi’nde sınıfının en başarılısıydı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milleti millete kırdırmanın derdine düştüler! Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan savaş provokasyonu
Gündem

Milleti millete kırdırmanın derdine düştüler! Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan savaş provokasyonu

Hala devletin kadrosundan nemalanırken Türk milletinin evlatlarına ise zehir saçan Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç, skandallara ..
MSB'den açıklama! Öldürüldüler
Gündem

MSB'den açıklama! Öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı, dün Resulayn ve Tel Abyad'da saldırı hazırlığında olan 26 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Dünya

Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Fransız L'Opinion gazetesi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisinin bu ülkeyi destekleyen Fransa'nın da yenilgisi olduğunu belirtti...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay