  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pompeo'dan skandal açıklamalar! Ermenistan için ağladı
Dünya

Pompeo'dan skandal açıklamalar! Ermenistan için ağladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabileceğini umut ettiklerini söyleyerek, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini de eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 23:56:00 - 2020-10-16 00:00:43
Pompeo'dan skandal açıklamalar! Ermenistan için ağladı

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabilmesini umduklarını" açıkladı.

ABD'nin Atlanta kentinde WBS radyosuna konuşan Pompeo, tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarını ve bu tarihi, karışık sorunu çözmelerine dair umutlu olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği de eleştirdi.

Pompeo, Türkiye'nin devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ'daki savaşın ateş gücünü yükselttiğini söyledi.

ABD Dağlık Karabağ'daki durum için şimdiye kadar her iki tarafa da eşit mesafeli duruyordu.

ABD, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurulan Minsk Grubu'nun Rusya ve Fransa ile birlikte üç eş başkanından biri. Minsk Grubu'nun taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanması için yürüttüğü son girişim 2010 yılında başarısızlığa uğramıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak
Gündem

Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, Mart ayına kadar dünya genelinde bir takım olayların meydana geleceğini öne sürdü.
Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap
Dünya

Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 televizyonuna verdiği röportajda 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna gülerek 'Yeteri kada..
Çarpıcı sözler: Mustafa Akıncı adeta yalvararak...
Dünya

Çarpıcı sözler: Mustafa Akıncı adeta yalvararak...

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu haritayı ve..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay