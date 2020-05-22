  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hayat Eve Sığar uygulaması ile kod nasıl alınır? HES kodu ile nasıl seyahat edilecek?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Sinemalar ne zaman açılacak?

Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı var mı?

Şöbiyet baklava nasıl yapılır? Baklava yufkasından pratik şöbiyet tarifi
için kalan
Aktüel

Pompeo'dan "Libya'daki krizin askeri çözümü yok" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:02:06 -
Pompeo'dan "Libya'daki krizin askeri çözümü yok" açıklaması

ANKARA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Libya'daki krizin askeri çözümünün olmadığını" belirtti.

Libya Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac ve Pompeo, Libya'daki son gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede "Libya'daki krizin askeri çözümünün olmadığını ve tek çözümün Berlin Konferansı'nın sonuçlarına uygun şekilde siyasi bir yol haritasından geçtiğini" ifade eden Pompeo, ABD yönetiminin Libya'daki insanların çektiği sıkıntıların sonlandırılması ve ülkede istikrarın sağlanması konusundaki arzusunu dile getirdi.

Libya Başbakanı Serrac da ABD'nin Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki arzusunu takdir ettiğini söyledi.

Serrac "Libya'daki hükümet, kendisine mecbur edilen bir savaşı veriyor. Hükümet, yüzbinlerce insanı yerinden eden, altyapıyı tahrip eden ve halkı öldüren bir saldırıyı püskürtüyor." ifadelerini kullandı.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde çok sayıda askeri başarıya imza atmıştı.

Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, batı bölgelerindeki farklı beldeleri Hafter milislerinden arındırmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı